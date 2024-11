Descubra quais são os primeiros smartphones Xiaomi a receber o HyperOS 2.0 fora da China

A Xiaomi deu um passo importante para a sua independência com a criação e o lançamento do HyperOS. Este sistema depende apenas da marca chinesa e chegou agora à sua versão 2.0. Ainda que limitado à China, sabe-se agora que não deve demorar a chegar na versão global. Assim, descubra quais são os primeiros smartphones a receber o HyperOS 2.0 fora da China.

Depois de ter apresentado há poucos dias os novos Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, a gigante chinesa anunciou também o HyperOS 2.0. Esta é a segunda versão da sua renovada camada de personalização para Android que se destaca por ter uma grande fluidez, com uma melhor otimização do consumo energético, com uma integração com o ecossistema Apple e com um conjunto de novas funções de IA denominadas HyperAI. Este último infelizmente, não chegará aos dispositivos com hardware mais modesto.

Pois bem, agora um recente leak acaba de confirmar quais os smartphones Xiaomi que receberão a atualização global para o HyperOS antes dos restantes. A informação agora revelada não é ainda oficial, mas mostra a lista completa de smartphones Xiaomi, Redmi e POCO que serão atualizados globalmente para o HyperOS 2.0 entre o final deste ano e o primeiro trimestre de 2024.

Assim, é de acordo com este relatório, os 18 smartphones Xiaomi que receberão em breve a atualização para o HyperOS 2.0 no mercado global são os seguintes:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi 13

Redmi 12

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro 5G

Todos estes telefones Xiaomi receberão a atualização global para o HyperOS 2.0 antes de abril de 2025, uma versão que inclui um bom lote de novas características interessantes. Importa destacar um centro de controlo melhorado que permite aceder às opções de controlo mais rapidamente.

Há também uma série de funções de IA para a câmara graças, que poderá captar fotografias e vídeos de alta qualidade sem esforço. Contem também com uma melhor otimização da bateria e dos recursos do sistema que resulta numa maior autonomia do terminal.