Cuidado com o que partilha no WhatsApp! Chega novo bloqueio que muda a privacidade

O WhatsApp continua a reforçar o controlo que os utilizadores têm sobre as suas conversas diárias na plataforma. Desta vez, o serviço da Meta começou a disponibilizar os chamados Chats Restringidos, uma funcionalidade que surge como evolução direta da anterior Privacidade Avançada do Chat. Esta novidade está atualmente a chegar às versões de testes do Android e também do iOS da Apple.

Uma nova camada de segurança chega ao WhatsApp

A alteração em causa vai bastante além de uma simples mudança de design ou de denominação nas definições de segurança. O objetivo principal passa por criar uma proteção extra para conversas sensíveis, sem substituir a habitual cifra ponto a ponto que continua ativa em todas as mensagens e chamadas. Trata-se, essencialmente, de uma barreira reforçada para impedir que dados críticos saiam do controlo direto do próprio utilizador.

As regras estritas que blindam cada conversa

A funcionalidade fica localizada diretamente no ecrã de detalhes de cada conversa individual e vem desativada por omissão, dando total liberdade de escolha. Ao ativar este escudo, o WhatsApp impõe de imediato quatro restrições bastante severas para travar qualquer fuga inadvertida de ficheiros. Em primeiro lugar, os conteúdos multimédia deixam de ser guardados na galeria do telefone e a opção de exportar o histórico fica totalmente inacessível.

Além disso, a integração com as ferramentas da Meta AI é suspensa dentro desse diálogo específico, impedindo que a inteligência artificial processe o texto partilhado. Esta barreira garante que as respostas automáticas ou os assistentes virtuais não tenham contacto com temas confidenciais. É uma resposta clara às preocupações crescentes sobre o tratamento de dados pessoais por sistemas autónomos e algoritmos externos dentro de aplicações de mensagens populares.

Adeus aos computadores e equipamentos secundários

A restrição mais marcante incide sobre os equipamentos associados, tais como computadores pessoais, tablets ou clientes web em navegadores. Assim que o utilizador ativa esta proteção num chat, essa conversa deixa de poder ser aberta ou sincronizada em qualquer ecrã secundário. A mensagem fica exclusivamente retida no smartphone principal, impedindo terceiros com acesso a computadores partilhados de lerem essas mensagens confidenciais.

Com esta decisão estratégica, a Meta corta também o acesso de agentes externos automatizados que costumam recolher dados recorrendo a sessões espelho. A novidade foi identificada nas versões beta mais recentes para Android e através do programa TestFlight para o iPhone. A distribuição deste recurso decorre de forma faseada a nível global, aguardando-se agora a sua confirmação oficial para o público geral nas respetivas lojas de aplicações.