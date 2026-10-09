Comprou um Android barato? Pode ter malware que nunca vai conseguir apagar

Comprar um smartphone barato pela Internet costuma exigir concessões nos componentes. Só que a fatura real pode ser bastante mais pesada. Uma investigação recente revelou um cenário preocupante: milhares de smartphones Android de baixo custo estão a chegar às mãos dos consumidores já infetados de fábrica com uma ameaça que vive alojada no próprio firmware, antes sequer de serem ligados.

A campanha, batizada de Midnight Mimosa, aponta baterias a marcas brancas, fabricantes secundários e réplicas baratas vendidas em lojas online. Entre os modelos identificados surgem equipamentos reais como o Doogee S200 X ou o Cubot KINGKONG X, mas o problema estende-se a cópias descaradas que tentam imitar equipamentos de topo com nomes sugestivos como S24 Ultra, S26 Ultra ou i17 Pro Max.

Intruso com privilégios logo no arranque

O perigo reside na forma como o ataque foi montado. Não depende de o utilizador clicar num link suspeito nem de instalar um APK duvidoso fora das lojas oficiais. O Midnight Mimosa já vem embutido na partição do Android, garantindo privilégios de administrador mal o aparelho arranca.

Com essa porta aberta, o código malicioso consegue instalar ou remover aplicações silenciosamente e correr processos sem pedir autorização. Para evitar alertas imediatos, o esquema desativa temporariamente a Google Play Store antes de descarregar os módulos finais, contornando com facilidade as proteções nativas do Play Protect.

Dispositivos transformados em máquinas de render dinheiro

O propósito desta operação é financeiro e em grande escala. Os smartphones passam a atuar como nós de uma botnet, sendo explorados para fraude de cliques, apresentação de anúncios invisíveis em segundo plano e até intermediários proxy para ataques de negação de serviço (DDoS). Ao longo de dois anos, foram detetados equipamentos afetados em mais de 150 países, com forte presença na Europa em mercados como França, Itália e Espanha.

O maior problema surge quando o utilizador tenta resolver a situação. Fazer um simples restauro para as definições de fábrica não surte qualquer efeito, uma vez que o malware faz parte da imagem base instalada na memória interna. Limpar exigiria regravar uma ROM limpa por ADB ou ferramentas avançadas de flash, algo fora do alcance da maioria dos compradores. Para quem comprou um destes aparelhos, a única solução verdadeiramente segura passa por encostar o telefone e trocá-lo.