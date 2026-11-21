Como libertar espaço no Android sem apagar fotografias
Ficar sem espaço no telemóvel pode acontecer rapidamente, sobretudo quando temos muitas aplicações, vídeos e ficheiros acumulados. No entanto, antes de apagar fotografias importantes, existem várias formas de recuperar espaço no Android.
Descubra o que está a ocupar espaço
Antes de começar a eliminar ficheiros, é importante perceber o que está a ocupar o armazenamento. Na maioria dos dispositivos Android, pode consultar esta informação em Definições e pesquisar por Armazenamento, assim, consegue perceber onde vale a pena começar a limpeza.
Limpe a cache das aplicações
As aplicações guardam ficheiros temporários em cache para funcionarem mais rapidamente com o tempo, estes ficheiros podem ocupar uma quantidade considerável de armazenamento. Para limpar a cache, aceda a Definições > Aplicações, escolha a aplicação pretendida e procure a opção Armazenamento depois, toque em Limpar cache.
Remova ficheiros temporários e desnecessários
Downloads antigos, ficheiros duplicados, vídeos recebidos em aplicações de mensagens e outros conteúdos que já não são necessários também podem ocupar bastante espaço.
Alguns smartphones incluem ferramentas próprias para encontrar estes ficheiros. Também pode utilizar a aplicação Files da Google, que apresenta sugestões para eliminar conteúdos desnecessários.
Desinstale aplicações que já não utiliza
Outra forma simples de recuperar espaço é remover aplicações que já não utiliza em Definições > Aplicações, pode consultar as aplicações instaladas e verificar quanto armazenamento cada uma ocupa.
Jogos e aplicações que armazenam muitos dados podem ocupar vários gigabytes. Se uma aplicação deixou de ser utilizada, desinstalá-la pode libertar imediatamente uma quantidade significativa de espaço.
E as fotografias?
Se as fotografias e vídeos forem os ficheiros que mais espaço ocupam, não é necessário apagá-los definitivamente uma alternativa é utilizar um serviço de armazenamento na nuvem para guardar uma cópia e, depois de confirmar que os ficheiros estão sincronizados, remover a cópia local do dispositivo desta forma, é possível recuperar espaço no telemóvel sem perder as fotografias.
Poucos minutos podem fazer a diferença
Libertar espaço no Android não significa necessariamente apagar os conteúdos de que mais gosta, começar por perceber o que está a ocupar o armazenamento, limpar a cache, remover ficheiros desnecessários e desinstalar aplicações que já não utiliza pode fazer uma diferença considerável. Ao fazer esta limpeza regularmente, também será mais fácil evitar que o armazenamento do telemóvel volte a ficar cheio.
Nota: Os screenshots apresentados neste artigo foram capturados num Redmi Note 13 Pro+ 5G.
✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.
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