Ficar sem espaço no telemóvel pode acontecer rapidamente, sobretudo quando temos muitas aplicações, vídeos e ficheiros acumulados. No entanto, antes de apagar fotografias importantes, existem várias formas de recuperar espaço no Android.

Descubra o que está a ocupar espaço

Antes de começar a eliminar ficheiros, é importante perceber o que está a ocupar o armazenamento. Na maioria dos dispositivos Android, pode consultar esta informação em Definições e pesquisar por Armazenamento, assim, consegue perceber onde vale a pena começar a limpeza.

Limpe a cache das aplicações

As aplicações guardam ficheiros temporários em cache para funcionarem mais rapidamente com o tempo, estes ficheiros podem ocupar uma quantidade considerável de armazenamento. Para limpar a cache, aceda a Definições > Aplicações, escolha a aplicação pretendida e procure a opção Armazenamento depois, toque em Limpar cache.

Remova ficheiros temporários e desnecessários

Downloads antigos, ficheiros duplicados, vídeos recebidos em aplicações de mensagens e outros conteúdos que já não são necessários também podem ocupar bastante espaço.

Alguns smartphones incluem ferramentas próprias para encontrar estes ficheiros. Também pode utilizar a aplicação Files da Google, que apresenta sugestões para eliminar conteúdos desnecessários.

Desinstale aplicações que já não utiliza

Outra forma simples de recuperar espaço é remover aplicações que já não utiliza em Definições > Aplicações, pode consultar as aplicações instaladas e verificar quanto armazenamento cada uma ocupa.

Jogos e aplicações que armazenam muitos dados podem ocupar vários gigabytes. Se uma aplicação deixou de ser utilizada, desinstalá-la pode libertar imediatamente uma quantidade significativa de espaço.

E as fotografias?

Se as fotografias e vídeos forem os ficheiros que mais espaço ocupam, não é necessário apagá-los definitivamente uma alternativa é utilizar um serviço de armazenamento na nuvem para guardar uma cópia e, depois de confirmar que os ficheiros estão sincronizados, remover a cópia local do dispositivo desta forma, é possível recuperar espaço no telemóvel sem perder as fotografias.

Poucos minutos podem fazer a diferença

Libertar espaço no Android não significa necessariamente apagar os conteúdos de que mais gosta, começar por perceber o que está a ocupar o armazenamento, limpar a cache, remover ficheiros desnecessários e desinstalar aplicações que já não utiliza pode fazer uma diferença considerável. Ao fazer esta limpeza regularmente, também será mais fácil evitar que o armazenamento do telemóvel volte a ficar cheio.

Nota: Os screenshots apresentados neste artigo foram capturados num Redmi Note 13 Pro+ 5G.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.