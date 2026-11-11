Como descobrir quais aplicações estão a gastar mais bateria no Android

A bateria do telemóvel parece durar cada vez menos? Antes de começar a fechar aplicações ou alterar várias definições, pode ser útil perceber quais estão realmente a consumir mais energia. O Android disponibiliza ferramentas que permitem consultar este consumo e limitar a atividade das aplicações.

Veja quais aplicações estão a gastar mais bateria

O primeiro passo é consultar as informações de utilização da bateria. Dependendo do fabricante e da versão do Android, esta opção pode ser encontrada em Definições > Bateria. Nesta área é normalmente apresentado o nível atual da bateria e uma lista das aplicações que mais energia consumiram durante um determinado período. Ao tocar numa aplicação, é possível encontrar informações mais detalhadas sobre o seu consumo.

Como interpretar os dados?

Uma aplicação aparecer no topo da lista não significa necessariamente que esteja a consumir bateria de forma anormal. Se uma aplicação foi utilizada durante várias horas, é normal que tenha um consumo superior ao de outras que foram utilizadas durante apenas alguns minutos, também é importante verificar se o consumo aconteceu enquanto a aplicação estava a ser utilizada ou em segundo plano.

Limitar a atividade em segundo plano

Se uma aplicação estiver a consumir demasiada bateria quando não está a ser utilizada, pode ser possível limitar a sua atividade em segundo plano. Para isso, aceda a Definições > Bateria, escolha a aplicação e procure as opções relacionadas com poupança de Bateria.

Ao restringir uma aplicação, o consumo de bateria pode diminuir, mas algumas funcionalidades podem deixar de funcionar corretamente em segundo plano, por exemplo, as notificações podem chegar com atraso.

Ative as otimizações de bateria

O Android também disponibiliza mecanismos de otimização que ajudam a reduzir o consumo das aplicações quando estas não estão a ser utilizadas.

Na área de Bateria, procure opções relacionadas com Exame geral da Bateria, Otimização da bateria, Poupança de bateria ou Bateria adaptável, os nomes e as opções disponíveis podem variar consoante o fabricante, estas funcionalidades podem limitar determinadas atividades em segundo plano para prolongar a autonomia do equipamento.

Tenha atenção às aplicações que mais utiliza

Nem sempre é necessário restringir a aplicação que aparece no topo da lista, se for uma aplicação que utiliza frequentemente, como uma rede social, jogo ou serviço de streaming, é normal que o consumo seja elevado. O mais importante é procurar aplicações que apresentem um consumo elevado em relação à utilização que tiveram essas são as que podem justificar uma análise mais detalhada das definições de bateria.

Uma forma simples de melhorar a autonomia

Consultar regularmente o consumo da bateria permite perceber quais aplicações estão a gastar mais energia e tomar medidas quando necessário. Ao limitar a atividade de aplicações pouco utilizadas e manter as otimizações de bateria ativas, pode reduzir consumos desnecessários sem precisar de desativar constantemente aplicações ou funcionalidades do telemóvel.

Nota: Os screenshots apresentados neste artigo foram capturados num Redmi Note 13 Pro+ 5G.

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✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.