Chegou o adeus da Nokia! HMD começou a retirar smartphones dos sites na Europa

A Nokia é, e será provavelmente por muitos anos, uma das referências mais fortes no mercado dos smartphones. Após ter perdido naturalmente o seu fôlego, acabou nas mãos da Microsoft, que a revitalizou. A passagem para as mãos da HMD parecia abrir-lhe novas portas, mas o fim parece mesmo estar a chegar. Depois de tudo o que passou, os smartphones Nokia vão desaparecer na Europa!

Smartphones Nokia desaparecem na Europa

Ainda que não seja a primeira vez que se fala do adeus da Nokia à indústria dos smartphones, desta vez a mudança parece ser definitiva, pelo menos na Europa. A produção dos smartphones da outrora poderosa marca esteve nas mãos da empresa HMD que, embora tenha renunciado à Nokia, não o fez com o seu design e imagem.

A parte definitiva da despedida da Nokia pode ser vista no site oficial da HMD, onde agora apenas aparecem os terminais do próprio fabricante e nenhum do finlandês. Do que pode ser visto, parece que, por agora, esta mudança só afeta a região europeia, onde a Nokia há muito perdeu a preferência dos utilizadores, apesar das tentativas para a revitalizar.

Em muitas divisões europeias da HMD já não há vestígios de telefones Nokia. A empresa substituiu-os por modelos próprios, embora tenha tentado continuar a vender aparelhos da antiga marca líder do setor em diversos tipos (smartphones, telemóveis e tablets), algo que agora não acontece mais.

Telefones da HMD ocupam o seu espaço

Em outros territórios, como a Ásia, África, Médio Oriente, Austrália, Nova Zelândia e América Latina, ainda há presença da Nokia no site da HMD, mas pode não durar muito. Na verdade, pensa-se que o desaparecimento da marca destas lojas acontecerá mais cedo ou mais tarde.

A página de suporte da HMD ainda suporta os telefones Nokia, pelo menos para aqueles que continuarão a ter suporte de software. O que não é claro é quanto tempo lá permanecerão. Provavelmente, e por haver ainda utilizadores, estará presente até que o suporte seja terminado, algo que já iria acontecer naturalmente com os modelos atuais.

Apesar de não existir uma razão clara e oficial para esta mudança, há quem entenda como sendo um movimento natural e até esperado há muito. A HMD terá usado a marca Nokia para se implementar e, tal como a Microsoft fez antes, irá agora fazer desaparecer o nome da antiga gigante dos telefones.