Chegam ao WhatsApp as mensagens que desaparecem assim que se fecha a janela

O WhatsApp decidiu estender a lógica da privacidade efémera ao texto. Depois de ter introduzido esta mecânica nas fotografias e vídeos, e de a ter alargado às notas de voz, o serviço de mensagens da Meta prepara-se para permitir o envio de mensagens de texto de visualização única. A novidade foi detetada na versão beta 2.26.45.6 para Android.

Ao contrário do que acontece com as mensagens convencionais, o destinatário não consegue ler o conteúdo na pré-visualização das notificações. Mesmo ao abrir a conversa, o texto permanece oculto atrás de um aviso próprio. Para aceder ao conteúdo, é necessário tocar na mensagem, o que abre uma janela isolada dedicada apenas à leitura. Enquanto esse ecrã estiver aberto, o utilizador pode ler à vontade, mas basta fechá-lo para o texto desaparecer de vez.

Ativar visualização única e bloqueio de capturas

O processo de envio foge aos botões tradicionais e exige uma interação específica na caixa de texto. Depois de escrever o que pretende, o utilizador tem de manter o dedo pressionado sobre o botão de envio para abrir um menu contextual. É aí que surge a opção de visualização única, ao lado da ferramenta para agendar mensagens, sendo que, para já, as duas funções são incompatíveis entre si e não podem ser combinadas no mesmo envio.

A proteção não se limita ao desaparecimento automático após a leitura. Durante o momento em que o texto está visível no ecrã, o sistema bloqueia ativamente qualquer tentativa de captura ou gravação de ecrã no telemóvel. Além disso, o WhatsApp impede que o destinatário copie o texto, o guarde nos favoritos ou o reencaminhe para outras conversas, fechando as portas às formas mais comuns de retenção digital de informação sensível.

Fim das passwords no histórico das conversas

Na prática, esta funcionalidade resolve um problema quotidiano de segurança na troca rápida de dados. Partilhar códigos de acesso temporários, palavras-passe de redes Wi-Fi, dados bancários ou moradas deixa de deixar um rasto permanente no histórico do chat, reduzindo o risco caso o telemóvel de um dos intervenientes venha a ser acedido por terceiros meses mais tarde. Naturalmente, a barreira técnica não impede que alguém fotografe o ecrã com outro dispositivo, mas elimina a facilidade do registo direto no próprio smartphone.

Para já, nem todos os utilizadores inscritos na versão beta para Android têm acesso imediato à ferramenta, uma vez que o lançamento está a ser feito de forma faseada nos servidores da plataforma. Atualizar a aplicação manualmente na loja da Google ou na App Store não vai desbloquear a opção para o público geral neste momento. Como é habitual no desenvolvimento do WhatsApp, a chegada definitiva às versões estáveis de Android e iOS deverá acontecer nas próximas semanas ou meses, assim que os testes de estabilidade ficarem concluídos.

Para quem utiliza o serviço para coordenar tarefas profissionais ou gerir informações críticas em grupo, esta novidade evita a necessidade de recorrer a aplicações externas apenas para transmitir uma nota pontual. O controlo passa a ficar integralmente do lado de quem envia, garantindo que o conteúdo cumpre apenas a sua função imediata sem ficar armazenado nos dispositivos dos destinatários.