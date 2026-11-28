A OpenAI está a preparar uma mudança de fundo na aplicação do ChatGPT para Android. Quem já experimentou defini-lo como assistente predefinido percebe depressa que a experiência fica curta. Até agora, o serviço resume-se a responder por texto ou voz, deixando de lado quase todas as ações básicas do sistema operativo.

A análise ao código da versão 1.2026.328 mostra que isso está perto de mudar. As linhas descobertas no APK apontam para uma integração muito mais profunda com o Android, levando o ChatGPT para o terreno até aqui dominado pelo Gemini. A diferença passa a ser prática: controlar funções reais do telemóvel, sempre com permissão prévia.

Chamadas, SMS e controlo de música sem sair do ChatGPT

As primeiras pistas centram-se nas comunicações do dia a dia. O código inclui pedidos de acesso à lista de contactos, ao registo de chamadas recentes com nomes e números guardados e à realização direta de telefonemas. Surge também suporte para ler e enviar mensagens SMS, algo essencial para quem usa o telemóvel em modo mãos-livres.

O controlo multimédia entra igualmente neste pacote, apoiado no acesso às notificações do sistema. Com esta opção ligada, o assistente pode pausar, retomar ou saltar faixas e identificar o artista e o título que estão a tocar. Há limites claros na implementação: a ferramenta atua apenas em sessões já ativas nos leitores locais, sem abrir apps nem escolher faixas novas. Quando retoma a reprodução, evita até qualquer confirmação por voz para não interromper a música.

Leitura do ecrã e os novos agentes Dots no Android

A leitura do ecrã é outra peça importante desta atualização em testes. Uma definição dedicada permite partilhar os dados visíveis no visor e nas aplicações abertas como contexto imediato para as respostas. A cada nova pergunta de seguimento sobre o que aparece no ecrã, o ChatGPT recolhe uma nova captura para acompanhar o que mudou.

No mesmo código surgem referências aos Dots, os agentes da OpenAI criados para executar tarefas em segundo plano sem obrigar a manter a aplicação aberta. Duas opções específicas indicam que estes agentes poderão responder mesmo com o smartphone bloqueado. Mais relevante ainda é a possibilidade de associar um Dot concreto diretamente como assistente digital do equipamento.

Tudo isto continua, para já, escondido em código de desenvolvimento e sem data confirmada de lançamento. Nem tudo o que aparece nestas desmontagens chega à versão final da aplicação, e o nível real de acesso dos Dots ao sistema ainda está por esclarecer. Além do lado técnico, pesa a privacidade: entregar chamadas, SMS, contactos e capturas de ecrã a um assistente de terceiros obriga cada utilizador a decidir até onde quer abrir as permissões do Android.