Quem corre ou pedala com um relógio Wear OS conhece bem o cenário. Basta iniciar um treino ao ar livre para a bateria cair a pique. A Google atacou este problema diretamente por software. Com a chegada da versão 26.45 dos Google Play Services, os smartwatches compatíveis passam a conseguir delegar o registo de localização no telemóvel emparelhado, sem exigir hardware novo.

Na prática, o relógio deixa de depender do seu recetor interno durante o exercício e recorre ao sistema GNSS do smartphone, que engloba redes de satélites como GPS, Galileo, GLONASS e NavIC. Manter esse módulo ligado no pulso durante uma hora exige demasiado de uma bateria pequena. Passar o trabalho pesado para o bolso poupa energia sem sacrificar o mapa do percurso, numa lógica semelhante ao Dynamic GPS que a Fitbit já utiliza em algumas pulseiras.

Poupar bateria no Wear OS: limites e modelos

O ganho de autonomia não vem sem compromissos. Esta opção só funciona quando o utilizador leva o smartphone consigo na corrida ou caminhada. Quem prefere sair de casa só com um modelo LTE no pulso e deixar o telefone para trás fica de fora desta novidade.

Há ainda outro travão técnico: o telemóvel não pode estar em modo de poupança de bateria. As notas de lançamento nada explicam sobre o comportamento do relógio caso esse modo entre em ação a meio de uma sessão, nem adiantam números concretos de poupança. Falta também a lista oficial de modelos Wear OS suportados, pelo que não é garantido que a funcionalidade chegue a todos os pulsos.

Gestão de armazenamento, carros e a Play Store

A atualização v26.45 traz ainda acertos práticos na gestão de armazenamento dos smartphones Android. Passa a ser possível acompanhar o progresso da limpeza, rever ficheiros grandes com um simples gesto de deslizar para manter ou eliminar e confirmar com facilidade qual a conta Google que está a ser gerida.

No automóvel, chegam novas definições para experiências cruzadas entre o carro e os dispositivos Android, acompanhadas de ferramentas para programadores suportarem processos ligados a mapas nas suas aplicações. A Carteira Google não foi esquecida. Recebe correções de erros no telemóvel e recursos adicionais de pagamentos digitais para relógios e smartphones.

Em paralelo, a Google Play Store 54.1 junta três mudanças visíveis no dia a dia. Os mostradores Wear OS ganham pré-visualizações grandes e imersivas antes da instalação, as pesquisas sem resultados passam a sugerir aplicações relevantes e o Pixel Fold desdobrado recebe um comando virtual no ecrã para jogos compatíveis.