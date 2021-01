Apps de jogos de azar vão finalmente chegar à Play Store em mais países

As aplicações de jogos de azar e competições com dinheiro real são, de forma generalizada, proibidas na Play Store da Google. Por exemplo, em Portugal, a app dos Jogos Santa Casa, que tantos utilizam para fazer as suas apostas no Euromilhões, tem que ser instalada no Android via APK.

Existem atualmente apenas quatro países onde a Play Store o permite, nomeadamente, Reino Unido, Irlanda, Brasil e França. Mas a partir de 1 de março a lista será alargada.

Jogos de Azar chegam à Play Store da Google em mais 15 países

Atualmente a lista de países onde a Play Store permite a inclusão de jogos de azar com dinheiro real é muito limitada e vai continuar a ser. Na verdade, aos 4 países onde já é permitido, vão juntar-se apenas mais 15.

Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Japão, México, Nova Zelândia, Noruega, Roménia, Espanha, Suécia e Estados Unidos da América, são assim os 15 novos países que a 1 de março vão poder disponibilizar este tipo de apps. Portugal, para já, fica de fora.

Quais os tipos de jogos permitidos?

Na página de suporte aos programadores é referido explicitamente que só serão permitidos jogos de azar válidos ou licenciados que tenham os seguintes produtos de jogos de azar online: jogos de casino online, lotarias, apostas desportivas e daily fantasy sports.

Além disso, as permissões serão ajustadas a cada país. Aliás, os Estados Unidos apresentam mesmo regras específicas para diferentes estados. Mas há, claro, que salvaguardar que menores de idade tenham acesso a este tipo de jogos.

Ainda assim, a maioria dos países apenas irá permitir apps de lotarias administradas pelos governos.

Na publicação, são descritas algumas regras importantes que os programadores devem ter em consideração antes de submeter a app na plataforma de vendas da Google.