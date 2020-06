AppGallery – As apps que não podem faltar no seu smartphone Huawei

A AppGallery, loja de apps da Huawei, tem cada vez mais programadores a submeterem lá as suas apps. Assim, é cada vez mais uma alternativa à loja de apps da Google, suprindo os desejos dos utilizadores.

Como tal, destacamos hoje algumas apps que não podem faltar no seu smartphone Huawei.

Stocard – Cartões Fidelidade

Stocard – Cartões Fidelidade é a app que lhe vai facilitar a vida e evitar que ande com a carteira atrás. Todos os seus cartões de fidelidade podem ser adicionados a esta app e utilizado em qualquer loja. Além do código de barras de cada cartão, ainda permite fotografar o cartão original e até lhe dá as coordenadas da loja mais próxima.

Homepage: Stocard GmbH

Preço: Gratuito

MB WAY

Uma das apps favoritas e que não pode faltar em qualquer smartphone é o MB WAY. Para pagamentos no supermercado, sem ter que tocar em dinheiro ou nos terminais de pagamento, para dividir contas com os amigos, para fazer transferências ou pagamentos online… são muitas as facilidades de utilização desta app.

Poderá saber mais aqui.

Homepage: SIBS

Preço: Gratuito

Zoom

O Zoom hoje é um dos serviços de videoconferência mais utilizado, tendo recebido melhorias substanciais para responder às necessidades dos milhares de clientes pelo mundo inteiro.

A AppGallery não podia deixar de ter disponível também esta app.

Homepage: Zoom US

Preço: Gratuito

Telegram

O Telegram apresenta-se como o serviço de mensagens que mais privacidade garante aos utilizadores, continuando a crescer diariamente. Trata-se de uma alternativa poderosa a serviços como o WhatsApp que vai para além das mensagens trocadas, com uma forte aposta na partilha de imagens, vídeos e outros elementos.

Recentemente, foram ainda reveladas novidades na área dos vídeos e outros conteúdos multimédia.

Homepage: Telegram

Preço: Gratuito

Caixadirecta

Infelizmente, as apps dos bancos ainda são escassas na AppGallery. Além das apps da Caixa, como Caixadirecta, Caixa Easy e DABOX, existe ainda a app do Banco CTT e do Novo Banco e a moey!.

Na AppGallery, caso a app do seu banco não esteja disponível, poderá de qualquer forma procurar por ela e adicioná-la à sua listas de desejos. Assim que ficar disponível será alertado, podendo instalá-la de imediato.

Homepage: Caixa Geral de Depósitos

Preço: Gratuito

Estamos ON – Covid19

Infelizmente estamos a atravessar uma pandemia e é necessário conhecer as recomendações do Governo, as dicas de empresas, e é claro, os números associados à pandemia, para que não facilite em nenhum momento.

Esperemos que a app Estamos ON não seja essencial dentro de pouco tempo, mas neste momento deve entrar nesta lista.

Homepage: AMA

Preço: Gratuito

Preço de gasolina – Fuel Flash

Para que possa poupar no momento de abastecer o carro, saiba onde pode encontrar perto de si, os postos de abastecimento que praticam os preços mais baratos.

Esta app está disponível em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria e Itália.

Homepage: MW WebWork

Preço: Gratuito

