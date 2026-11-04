Android vai enviar fotos para o PC e a Google não quer que se pague pela cloud

O backup das fotos e vídeos do telemóvel costuma ser uma dor de cabeça que empurra quase toda a gente para planos de alojamento na nuvem. A Google começou a libertar uma novidade que resolve este problema sem custos nem mensalidades. Através de uma atualização nos serviços do Google Play, os smartphones Android ganham finalmente a capacidade de sincronizar automaticamente todas as imagens e vídeos diretamente para o computador com Windows.

Fim da dependência do armazenamento na Cloud

O processo assenta no Quick Share, a conhecida ferramenta de partilha rápida que substituiu o antigo Nearby Share. Até agora, enviar ficheiros entre o telemóvel e o PC exigia seleção manual e aprovação constante a cada envio. Com esta alteração, detetada na versão 26.43 dos Google Play Services, o sistema passa a trabalhar em segundo plano, assumindo o papel de um backup local silencioso e muito prático.

Sincronização automática no Windows sem gastar

Nas definições, a novidade surge sob a designação de cópia de segurança automática, dentro das preferências do Quick Share. A nota oficial da Google deixa clara a grande vantagem: todos os ficheiros escolhidos são transferidos para o computador sem passarem pela Internet, eliminando o consumo de tráfego de dados e dispensando qualquer custo adicional com espaço remoto.

Para colocar o mecanismo a funcionar, a configuração inicial tem de arrancar na aplicação do Quick Share para Windows. Os requisitos são simples: manter os dois aparelhos por perto, com Wi-Fi e Bluetooth ativos, e a mesma conta Google registada em ambos. A partir daí, sempre que o telemóvel deteta a máquina autorizada, descarrega o conteúdo recente para o disco local.

Quem fica de fora e como receber a novidade

O detalhe curioso reside nas exceções de compatibilidade identificadas na análise ao código. Tudo indica que os smartphones da Samsung e os portáteis da fabricante sul-coreana ficam excluídos deste mecanismo específico. A justificação prende-se com a integração proprietária que a marca já mantém com o Windows, gerando aqui uma divisão dentro da própria plataforma Android.

Para quem usa equipamentos de marcas como OPPO. Honor, Xiaomi, Motorola, OnePlus ou Pixel, esta novidade garante uma poupança tangível e maior privacidade. Deixar de depender de quotas do Google Fotos para manter os registos protegidos no disco rígido do PC sempre foi um pedido antigo de quem recusa pagar assinaturas mensais só para guardar ficheiros pessoais.

O lançamento desta capacidade está a ser feito de forma gradual a nível global, seguindo a rotina dos serviços Google Play. Se a opção ainda não estiver visível nas definições do seu smartphone, resta aguardar a chegada dos novos ficheiros ou forçar a atualização na loja de aplicações nos próximos dias.