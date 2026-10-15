Android vai começar a ler as mensagens privadas com a ajuda da IA para o proteger

As burlas por SMS e chamadas falsas tornaram-se um problema. A Google decidiu responder com alterações no Android. A app Mensagens vai receber um modo de proteção avançada que recorre aos modelos de IA Gemini para identificar tentativas de fraude.

O sistema entra em funcionamento quando chegam mensagens de números desconhecidos, analisando todo o contexto da conversa. Isto para perceber se há intenções fraudulentas, mesmo naqueles casos em que o burlão começa por meter conversa de forma amigável antes de tentar o golpe.

Gemini entra em ação na app Mensagens da Google

Para garantir a privacidade dos dados, o processamento destas mensagens ocorre através da infraestrutura Private AI Compute. Todo o conteúdo é cifrado e tratado num ambiente estrito onde ninguém, nem mesmo os engenheiros da Google, conseguem ter acesso à informação. Além disso, os modelos Gemini Nano vão inspecionar ligações suspeitas em tempo real diretamente no próprio smartphone, verificando endereços desconhecidos antes de qualquer clique.

Alertas alargados e bloqueio de ecrã a pensar no banco

Os alertas em notificações, antes restritos aos Pixel, preparam-se para chegar a equipamentos de marcas como Xiaomi, OnePlus, Motorola, OPPO, realme e vivo. Assim, o utilizador recebe o aviso visual de suspeita logo no painel de notificações. Também os links vindos de contactos desconhecidos passam a incluir um atraso propositado com temporizador, forçando uma pausa crucial que combate a urgência artificial criada por esquemas fraudulentos.

No campo da partilha de ecrã, o Android 15 e versões seguintes ganham já no final deste mês uma camada de segurança automática. Sempre que o ecrã estiver a ser transmitido com o Chrome ou o WebView em funcionamento, os campos de palavras-passe, números de cartões de pagamento e formulários de autenticação bancária ficam ocultos. O interlocutor vê apenas áreas a negro, o que impede a captura de credenciais em sessões de suporte falso.

Bloqueio no reencaminhamento e combate ao spoofing

Outra técnica muito usada por criminosos envolve o desvio silencioso de chamadas para intercetar SMS com códigos de autenticação de dois fatores. A partir de dezembro, o Android vai impedir que aplicações secundárias ativem o reencaminhamento em segundo plano sem conhecimento do utilizador. Se a vítima for induzida a marcar códigos MMI manuais no teclado para ativar o desvio, o sistema lança um aviso preventivo antes de a ordem chegar ao operador.

Em paralelo, a Google aprofundou parcerias com entidades bancárias internacionais para mitigar o spoofing de chamadas. A funcionalidade valida se a chamada provém efetivamente dos sistemas oficiais do banco em tempo real. Caso a verificação falhe e alguém tente passar-se por um funcionário legítimo, o telemóvel rejeita a ligação de imediato e avisa o utilizador sobre a tentativa de usurpação de identidade.