Android vai avisar antes de a terra tremer: Google traz novidades e duplica cobertura

Ter alguns segundos de aviso antes de um abalo sísmico violento pode ditar a diferença entre encontrar um abrigo seguro ou ser apanhado desprevenido. A pensar nisso, a Google reforçou a oferta do Android Earthquake Alerts System e alargou a funcionalidade a mais do dobro dos territórios onde já operava.

A ferramenta passa a cobrir mais de 200 países e regiões, face às 98 anteriormente suportadas, integrando agora locais como o Panamá ou a Guatemala numa rede global de deteção que utiliza os próprios telemóveis como sismógrafos de bolso.

O projeto arrancou em 2021 e já disparou mais de mil milhões de notificações de alerta precoce em todo o mundo. A lógica assenta nos acelerómetros internos presentes em quase qualquer smartphone contemporâneo, capazes de detetar as primeiras vibrações de ondas sísmicas primárias antes das réplicas mais destrutivas chegarem.

Quando dezenas de aparelhos na mesma zona registam oscilações idênticas em simultâneo, os servidores processam os dados quase instantaneamente e emitem avisos automáticos aos equipamentos em redor.

Como funcionam os novos avisos no ecrã do telemóvel

A expansão geográfica surge acompanhada por uma revisão profunda no formato dos alertas emitidos. A arquitetura de comunicação continua dividida em três patamares consoante a severidade calculada para a ocorrência, mas ganha elementos gráficos mais claros. No escalão mais suave surge o alerta informativo, pensado para tremores ligeiros e quase impercetíveis, indicando apenas que ocorreu atividade sísmica nas redondezas sem exigir manobras de emergência.

É no nível intermédio, desenhado para abalos com força suficiente para assustar ou causar danos pontuais, que se concentram as principais alterações visuais. O ecrã bloqueado vai exibir um aviso amarelo muito destacado, acompanhado por um mapa com o raio exato da zona afetada. Tem ainda a estimativa da magnitude do sismo. Inclui orientações práticas e um botão para atualizar dados à medida que as informações chegam aos centros sismológicos.

Segurança ativa sem precisar de sensores dedicados

Para situações de abalo moderado a muito forte, a reação do sistema permanece imediata e intrusiva. O telemóvel sobrepõe-se a qualquer aplicação com um alerta de ecrã inteiro e som estridente. Dá instruções diretas de segurança para que o utilizador procure abrigo debaixo de mesas resistentes ou se afaste de janelas e estruturas frágeis. Em catástrofes naturais onde as sirenes tradicionais falham ou demoram minutos preciosos a disparar, o sinal transmitido por redes móveis ganha relevância operacional.

A nova interface começa a chegar gradualmente a todos os utilizadores ao longo dos próximos meses. Vem através dos serviços base do Android, sem necessidade de atualizar o sistema operativo. Com a entrada em mais de duas centenas de regiões, a infraestrutura consolida-se como uma das maiores redes comunitárias de alerta precoce no planeta. Prova a utilidade prática de transformar sensores banais de bolso em ferramentas cruciais de proteção civil.