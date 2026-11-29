Depois de a Counterpoint Research ter apontado uma queda de 20% nas remessas de smartphones no terceiro trimestre de 2026, os dados por sistema operativo expõem a fatura da crise das memórias. As vendas reais caíram 16% face a 2025 e o Android pagou a conta mais cara. O sistema da Google recuou para 74% de quota global, longe dos 79% do ano anterior. É o mínimo histórico da plataforma num terceiro trimestre.

A culpa está na escassez de memória RAM. O encarecimento dos componentes travou o mercado, atingiu em cheio a gama de entrada e empurrou os preços para cima nos segmentos superiores. Como o Android cobre todos os patamares, ficou bem mais exposto do que a concorrência. Foi, aliás, o único dos três grandes sistemas móveis a perder terreno num ano.

iOS bate recorde com o impulso do iPhone 18 Pro

No lado oposto, a Apple seguiu em contramão sem perder ritmo. O iOS subiu de 17% para 21% de quota global, batendo o seu recorde num terceiro trimestre. As vendas de iPhone cresceram 2% num ano. A série iPhone 18 Pro superou os resultados da 17 Pro e manteve a procura firme mesmo após aumentos de preço em todo o catálogo.

Nos fabricantes Android, o estrago só não foi maior graças ao topo de gama. Os lançamentos da OPPO, vivo e Xiaomi ajudaram a segurar vendas, enquanto os dobráveis recentes da Samsung amorteceram parte da descida. Ainda assim, os modelos caros não compensam o travão nas gamas acessíveis, onde o consumidor adia a troca de telemóvel mal o preço sobe.

HarmonyOS dispara na China, mas o resto do mapa resiste

O HarmonyOS segurou os 5% de quota global do trimestre anterior, mais um ponto percentual face a 2025. O salto real aconteceu na China continental, onde o sistema da Huawei passou de 17% para 22% num ano. Num mercado chinês que recuou 10%, a marca cresceu 12% graças aos Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 e série Mate 80.

Esse ganho chinês saiu diretamente da quota do Android, que perdeu nove pontos percentuais em doze meses e desceu para 60%, enquanto o iOS avançou para 18%. O fôlego da Huawei pode, porém, abrandar já no próximo trimestre. A marca subiu preços em setembro e falta ver se os compradores chineses mantêm o ritmo.

Fora da China, o retrato muda bastante. Nos Estados Unidos, o iOS lidera com 54%, mas cedeu um ponto face aos 55% de 2025, deixando o Android subir para 46%. Na Índia nada mexeu: 92% para o Android e 8% para a Apple, exatamente como há um ano.