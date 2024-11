Android Auto tem um novo bug muito estranho que só aparece ao ler as mensagens de texto

O Android Auto é uma das melhores ferramentas para os condutores, em especial pela interface que oferece. O que nem sempre acontece é estar livre de problemas. Agora, acaba de surgir um novo bug, que está a afetar um grande número de utilizadores. Um novo som surge sempre que o Android Auto lê uma mensagem.

Este é um bug estranho e nem mesmo reiniciar o Android Auto vai resolvê-lo. É uma falha na leitura das mensagens que chegam ao smartphone. O Android Auto acrescenta, sem razão aparente, uma palavra no final destas notificações. Esta nada tem a ver com a mensagem recebida.

Isto é feito de forma ainda melhor com os controlos do carro, que permitem ativar o reconhecimento de voz e depois receber uma resposta do Google Assistant. Este consegue ler as mensagens que chegam a partir das aplicações de mensagens, e é precisamente esta ação que recebe o bug mais inesperado.

Este erro muito estranho está a complicar a leitura das notificações de mensagens de texto. Há utilizadores a reportar isso em comunidades como o Reddit. Os relatos, de há algumas semanas, revelam que quando no carro, se o Android Auto lê uma mensagem, acrescenta um oh supérfluo no final da mensagem.

O denominador comum deste bug é aquele “oh” que aparece no final e que o Android Auto lê em voz alta. As apps afetadas parecem ir além do WhatsApp, tendo sido identificadas com este comportamento estranho o Teams, o Facebook e até o Google Messages.

Existem alguns utilizadores que intervieram na publicação do Reddit, o que sugere que esta situação está bastante difundida. Claro que ainda não se conhecem as situações que o provocam. A Google mexeu em alguma coisa nas vozes do assistente ou existe uma situação anormal no Android Auto.

Embora seja um bug algo irritante, este é totalmente inofensivo. Quem esteja a ter este erro presente tem a alternativa de esperar pelo destino para ler as mensagens com total clareza. Em alternativa, podem simplesmente ignorar aquele “oh” no final.