Android Auto deixa de funcionar em milhões de smartphones! Saiba se vai ser afetado

Ligar o telefone ao carro e esperar que tudo funcione no ecrã da consola central já faz parte da rotina diária de muita gente. Só que essa comodidade acabou de sofrer um corte sério para uma fatia considerável de condutores. A Google atualizou silenciosamente os requisitos oficiais da sua plataforma automóvel e passou a exigir, no mínimo, o Android 11 instalado no dispositivo. Telemóveis com versões anteriores deixam pura e simplesmente de ser compatíveis.

Google corta suporte ao Android Auto

A decisão atinge de frente quem ainda mantinha equipamentos a correr o Android 9 Pie ou o Android 10. Embora o aviso já tivesse começado a surgir discretamente em algumas interfaces durante as últimas semanas, a confirmação definitiva chegou agora às páginas de suporte da empresa. Quem entrar no carro com uma dessas versões antigas vai deparar-se com uma mensagem a impedir a ligação, transformando um sistema útil num ecrã inerte.

Fim de linha para o Android 9 e o Android 10

Este corte de suporte não acontece por acaso nem é novidade absoluta na gestão do sistema. A empresa já tinha deixado para trás o Android 6 e, mais recentemente, o Android 8. Agora, o salto para o Android 11 deixa de fora cerca de 260 milhões de equipamentos ativos em todo o mundo. As estatísticas mostram que o Android 9 ainda representa mais de 3% dos acessos globais, enquanto o Android 10 ronda quase 6% de todos os aparelhos em circulação.

Na prática, isto afeta modelos emblemáticos que continuam perfeitamente funcionais no bolso de muitos utilizadores. São equipamentos ainda com construção sólida e hardware capaz de responder sem problemas ao dia a dia, mas que ficaram congelados no tempo por falta de atualizações oficiais das próprias fabricantes.

Que alternativas restam a quem fica sem ligação?

Para quem depende da navegação do Google Maps ou do Waze no tablier, o cenário torna-se desconfortável. O primeiro passo lógico passa sempre por verificar nas definições do sistema se existe alguma atualização pendente de software para o Android 11. Se o fabricante nunca disponibilizou essa versão, não há volta a dar pelos canais oficiais: o Android Auto deixará de arrancar.

Esta imposição técnica acaba por acelerar o ciclo de vida dos aparelhos de uma forma pouco simpática. O utilizador médio que usa o telefone apenas para chamadas, mensagens e multimédia no automóvel não tem qualquer razão prática para trocar de hardware, a não ser esta barreira imposta pelo software. A única saída passa por recorrer a um suporte de telemóvel para o vidro ou investir num smartphone mais recente.

Hoje o panorama de atualizações é bastante diferente, com várias marcas a garantirem entre cinco a sete anos de suporte de sistema. Ainda assim, para quem guardou um topo de gama antigo apenas para as viagens diárias, a ligação por cabo ou sem fios acabou de chegar ao fim.