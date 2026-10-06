Android Auto deixa de funcionar em milhões de carros: o seu smartphone está na lista?

O ecossistema automóvel da Google prepara-se para deixar para trás uma grende quantidade de equipamentos que ainda circulam nas estradas. Vários condutores começaram a ser surpreendidos por alertas no ecrã do carro e no smartphone, dando conta de que o Android Auto deixará de funcionar em breve nos seus modelos. A situação atinge diretamente quem mantém equipamentos com versões mais antigas do Android.

Android Auto com corte nos smartphones

Os avisos surgem sem rodeios e informam claramente sobre o fim iminente do suporte, deixando os condutores apreensivos quanto ao futuro das viagens. Os relatos apontam para um denominador comum evidente: todos os utilizadores estão a correr o Android 10 nos seus smartphones. Equipamentos emblemáticos no seu tempo, como o Samsung Galaxy Note 9 ou o Sony Xperia XZ2 Compact, encontram-se entre os modelos visados por estes alertas.

Fim da linha para o Android 10 nos carros

Embora as páginas oficiais da Google ainda refiram o Android 9 como o patamar mínimo aceite, a prática no terreno antecipa uma viragem drástica de requisitos. A tecnológica de Mountain View costuma proceder a limpezas periódicas de compatibilidade para simplificar o desenvolvimento e garantir a estabilidade das aplicações mais recentes. Ao subir a fasquia para o Android 11, a empresa retira de circulação o suporte a plataformas lançadas há vários anos e que já não recebem correções de segurança.

A transição afeta milhões de equipamentos em todo o mundo que, apesar da idade de lançamento, continuam perfeitamente funcionais para a rotina diária. Para os utilizadores destes smartphones, a decisão representa um revés frustrante, uma vez que a navegação GPS e o streaming de música no painel do carro funcionavam até agora sem falhas aparentes. A perda do espelhamento obriga assim a repensar a conectividade no habitáculo.

Opções para evitar ficar sem GPS no painel

Para contornar este bloqueio iminente, o caminho mais direto passa naturalmente pela substituição do dispositivo por um modelo recente. A mudança para um smartphone moderno restaura o acesso pleno ao Android Auto e devolve as garantias essenciais de privacidade e segurança com atualizações de software ativas. Trata-se do procedimento mais seguro e sem configurações complexas para a maioria esmagadora dos automobilistas.

Quem preferir prolongar a vida útil do seu hardware pode ainda recorrer à instalação de ROMs personalizadas, como o LineageOS. Esta alternativa mais técnica atualiza a base do sistema operativo e repõe os serviços da Google em aparelhos abandonados pelos fabricantes originais. Contudo, trata-se de um processo reservado a entusiastas com experiência prática em desbloqueio e instalação de software alternativo.

Até ao momento, os equipamentos afetados continuam a espelhar a interface nos veículos sem interrupções imediatas do serviço. No entanto, o envio sistemático destas notificações confirma que o corte definitivo se aproxima a passos largos, restando pouco tempo aos condutores visados para encontrarem uma solução viável antes do apagão total no painel.