Android Auto abre portas a um novo tipo de apps! Descubra o que está a caminho

Nem todas as aplicações são permitidas no Android Auto, como os utilizadores sabem. A Google controla os tipos de apps que permite e as restantes, caso existam, são distribuídas fora do Google Play. Agora, a Google abre as portas a um novo tipo de apps para os automóveis: as aplicações meteorológicas.

Android Auto abre portas a novas apps

A Google suporta agora a publicação de aplicações meteorológicas para Android Auto, conforme refletido na sua documentação. Este novo tipo de aplicação ainda é beta, embora agora esteja aberto a qualquer programador. As duas apps do género que existem fizeram parte de um acesso antecipado especial.

O Android Auto suporta atualmente aplicações multimédia, navegação e GPS, pontos de interesse, chat e VOIP e domótica, estando algumas categorias planeadas para posterior (jogos, browsers e vídeo) e outras em testes. Uma destas novas categorias já está aberta a qualquer programador, embora ainda em versão beta: as aplicações meteorológicas.

A Google atualizou a documentação para os tipos de aplicações suportadas no Android Auto para incluir a menção de que a publicação de aplicações meteorológicas é suportada, embora ainda não tenham sido lançadas como uma versão beta e não como uma versão estável disponível para todos.

Aplicações meteorológicas são a novidade

Os programadores podem, portanto, optar por publicar uma aplicação meteorológica para o Android Auto sob a forma de uma versão beta aberta ou fechada, algo que ainda estava limitado a alguns programadores com acesso antecipado a esta categoria. Na prática, isto deverá facilitar a proliferação de mais aplicações do género para Android Auto.

À data de hoje, existem apenas duas aplicações meteorológicas para Android Auto. O primeiro a chegar foi o Tempo & Radar - Meteorologia, lançado há mais de um ano. No início de 2024 chegou outro: My Radar. Ainda faltam pesos pesados, como o The Weather Channel.

A estratégia de primeiro abrir uma categoria de forma controlada antes de a abrir aos programadores não é algo novo. Sem ir mais longe, a Google criou a única aplicação de jogos disponível para Android Auto, o GameSnacks, enquanto os programadores ainda não conseguem criar este tipo de aplicações para automóveis. Agora, a categoria climática está mais perto do que nunca de se abrir definitivamente a todos.