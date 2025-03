Android Auto 14 chegou e o Gemini nos carros está cada vez mais perto da realidade

O desenvolvimento do Android Auto tem acontecido a um ritmo elevado nos últimos dois anos. A Google não abrandar e as novas versões chegam de forma continua e rápida, umas atrás das outras. A provar isso chega agora mais uma atualização. O Android Auto 14 está disponível e volta a abrir a porta a mudanças importantes, com o Gemini a começar a espreitar.

O Android Auto 14 chegou

Como tem sido hábito, o Android Auto 14 chgegou sem qualquer destaque ou atenção por parte da Google. A nova versão acaba de surgir, praticamente ao mesmo tempo que a versão 13.9. Isto terá acontecido porque a versão 13.9 já estava em beta há várias semanas, o que daria tempo para a versão 14 passar pela respetiva fase beta e ser lançada ao mesmo tempo.

A verdade é que o Android Auto 14 já começa a chegar aos smartphones dos utilizadores, e o APK já pode ser descarregado em sites dedicados a este fim. Com isso vem a eterna questão sobre quais as novidades disponíveis. Mais uma vez, e como a Google nos habituou, estas não são visíveis. Ainda assim, estas existem estão presentes.

A grande mudança que o Android Auto 14 traz é a chegada do Gemini aos automóveis. Tal como anunciado no início deste mês, a Google decidiu abandonar o desenvolvimento do Google Assistant e concentrar-se inteiramente neste novo assistente baseado em IA. Esta é a primeira versão a incluir referências ao Gemini no código, embora, não pareça que o novo assistente possa ser utilizado.

IA e Gemini estão perto

No entanto, nem todos os utilizadores poderão utilizá-lo; A Google alerta que o Gemini no Android Auto requer um smartphone com pelo menos 2 GB de RAM e Android 10 ou superior. Pelo menos o Google Assistant não desaparecerá completamente e funcionará em telefones que não cumpram os requisitos.

A grande vantagem desta alteração é a possibilidade de utilizar o Gemini Live no carro. Esta IA pode manter conversas com o utilizador e fazer mais coisas do que o Google Assistant. O Gemini Live poderá aceder a funções de aplicações, além das funções do carro. Relacionado com este último, o Android Auto 14 inclui também referências aos controlos do ar condicionado e da climatização, que já eram conhecidos por estarem integrados no sistema.