Android 17: ninguém quer o novo Android? Números revelam cenário embaraçoso

Os dados mais recentes da distribuição do Android mostram um cenário difícil para a Google, com a versão mais recente a lutar para conquistar espaço. Quatro meses após a sua estreia, o Android 17 é apenas um valor residual e regista uma quota embaraçosa de apenas 1% dos smartphones ativos. Este número contrasta com a rápida transição vista noutros sistemas e volta a colocar o eterno problema da fragmentação em evidência.

Apesar de as marcas anunciarem suporte prolongado de software, a adesão real das pessoas continua presa a lançamentos passados. Quem domina a tabela neste momento é o Android 16, instalado em 25,4% dos dispositivos, seguido pelo Android 14 com 15,3% e pelo Android 15 com 14,7%. Na prática, mais de metade dos utilizadores usa compilações anteriores, mantendo os dispositivos a trabalhar com versões que não trazem as novidades mais recentes.

Abismo da fragmentação continua por resolver

A dispersão de lançamentos continua a ser um problema prático sem solução à vista no universo dos dispositivos móveis. Mais de 43% de todos os aparelhos em circulação funcionam com o Android 13 ou versões ainda mais antigas, criando desafios imediatos para quem programa ferramentas móveis.

A titulo de exemplo, o Android 11 ainda corre em 10,5% dos telefones, o que significa que há mais utilizadores com software com vários anos do que com a versão atual. Para quem compra um smartphone fora da gama de topo, a espera pela notificação de atualização acaba quase sempre por se arrastar.

Muitas fabricantes precisam de meses até adaptar as respetivas interfaces personalizadas aos novos lançamentos da Google, o que adia a chegada das novidades ao utilizador comum. Esta cadência lenta ajuda a perceber por que razão a versão mais recente fica confinada a uma minoria muito reduzida no arranque.

Peso das marcas e a corrida pelas atualizações

Mesmo com fabricantes de peso a libertar compilações recentes para modelos de topo, o volume não chega para mexer os números globais de forma expressiva. A Samsung iniciou a distribuição da sua One UI mais recente para tablets e telefones principais, acompanhada por marcas como Motorola, OnePlus e Oppo, mas o grosso do mercado não compra topos de gama todos os anos. A grande massa de utilizadores permanece em gamas médias e de entrada, onde o calendário de suporte é bem mais vagaroso.

Com mais marcas a acelerar o ritmo dos testes nas próximas semanas, a fatia do Android 17 deverá finalmente subir e ganhar tração no arranque de novos equipamentos. Ainda assim, a fotografia tirada pela Google neste outono comprova que o fosso entre o lançamento de um sistema e a sua chegada efetiva aos bolsos do público continua demasiado largo.