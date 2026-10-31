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Android 17: ninguém quer o novo Android? Números revelam cenário embaraçoso

3 Comentários

Os dados mais recentes da distribuição do Android mostram um cenário difícil para a Google, com a versão mais recente a lutar para conquistar espaço. Quatro meses após a sua estreia, o Android 17 é apenas um valor residual e regista uma quota embaraçosa de apenas 1% dos smartphones ativos. Este número contrasta com a rápida transição vista noutros sistemas e volta a colocar o eterno problema da fragmentação em evidência.

Apesar de as marcas anunciarem suporte prolongado de software, a adesão real das pessoas continua presa a lançamentos passados. Quem domina a tabela neste momento é o Android 16, instalado em 25,4% dos dispositivos, seguido pelo Android 14 com 15,3% e pelo Android 15 com 14,7%. Na prática, mais de metade dos utilizadores usa compilações anteriores, mantendo os dispositivos a trabalhar com versões que não trazem as novidades mais recentes.

Abismo da fragmentação continua por resolver

A dispersão de lançamentos continua a ser um problema prático sem solução à vista no universo dos dispositivos móveis. Mais de 43% de todos os aparelhos em circulação funcionam com o Android 13 ou versões ainda mais antigas, criando desafios imediatos para quem programa ferramentas móveis.

A titulo de exemplo, o Android 11 ainda corre em 10,5% dos telefones, o que significa que há mais utilizadores com software com vários anos do que com a versão atual. Para quem compra um smartphone fora da gama de topo, a espera pela notificação de atualização acaba quase sempre por se arrastar.

Muitas fabricantes precisam de meses até adaptar as respetivas interfaces personalizadas aos novos lançamentos da Google, o que adia a chegada das novidades ao utilizador comum. Esta cadência lenta ajuda a perceber por que razão a versão mais recente fica confinada a uma minoria muito reduzida no arranque.

Peso das marcas e a corrida pelas atualizações

Mesmo com fabricantes de peso a libertar compilações recentes para modelos de topo, o volume não chega para mexer os números globais de forma expressiva. A Samsung iniciou a distribuição da sua One UI mais recente para tablets e telefones principais, acompanhada por marcas como Motorola, OnePlus e Oppo, mas o grosso do mercado não compra topos de gama todos os anos. A grande massa de utilizadores permanece em gamas médias e de entrada, onde o calendário de suporte é bem mais vagaroso.

Com mais marcas a acelerar o ritmo dos testes nas próximas semanas, a fatia do Android 17 deverá finalmente subir e ganhar tração no arranque de novos equipamentos. Ainda assim, a fotografia tirada pela Google neste outono comprova que o fosso entre o lançamento de um sistema e a sua chegada efetiva aos bolsos do público continua demasiado largo.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android 16 Android 17 Google

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Comentários

3
  1. MA
    Marcos

    Só troco meu smartphone quando os aplicativos de banco começam a não atualizar. Dinheiro não nasce em árvore.

    Responder
  2. BA
    Bagu

    O android esta virando IOS devido ao bloqueio do sideloading. Jamais irei usar o android 17. Estou preferindo versoes mais antigas do android. Ou seja olhem no keepandroidopen.org

    Responder
  3. ZE
    Zec

    O povo em geral já se apercebeu que "actualizações = pior desempenho". Em teoria as atualizações trazem maior segurança e correcção de bugs mas o problema é que com elas trazem muitos extras indesejados. Eu estou com o Android 15 com atualização oficial para Android 17 disponível mas não vou actualizar porque sei que vem mais porcaria de IA e outras mudanças que não quero. Temos pena. A Google tem de aprender a separar atualizações ao core do sistema de funcionalidades da tanga.

    Responder

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