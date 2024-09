Android 15 terá novidade para manter a saúde da bateria do smartphone mais tempo

O Android 15 QPR1 Beta 2 já está a ser lançado e traz algumas mudanças interessantes para os smartphones Pixel. Uma dessas alterações bastante úteis é a capacidade de limitar o carregamento da bateria a 80% para os dispositivos Pixel. Assim a Google garante a saúde das baterias por mais tempo.

Android 15 ajudará a manter a saúde da bateria

Basicamente, esta funcionalidade não é tecnicamente nova, pois estava presente na primeira versão beta do Android 15 QPR1. Com o Beta 1, alguns utilizadores viram uma notificação a perguntar se queriam ativar o novo limite de carregamento, mas os utilizadores não conseguiram desativá-la.

O Beta 2 aborda este problema nas preferências, e os utilizadores podem agora optar por não utilizar os limites de cobrança de 80%. Na secção Bateria em Definições, tem um novo menu "Otimização de carregamento" que aparece após a primeira vez que se liga. O carregamento adaptativo é uma funcionalidade semelhante ao carregamento otimizado da bateria da Apple e que interrompe o carregamento a 80% para terminar a 100% uma hora antes de se desligar normalmente.

Esta nova funcionalidade funciona exatamente como esperado. Permite que o seu telefone carregue a bateria apenas até 80% e não mais. Se escolher esta opção, será recebido por um ícone de escudo que aparece na parte superior da bateria na barra de estado. Enquanto isso, o widget, o ecrã de bloqueio e o ecrã sempre ativo indicam que o seu telefone está com o “Carregar concluído”.

Google quer manter a 80% a carga para proteger

Esta opção garante o prolongar da vida útil da bateria do smartphone e protegê-la contra a degradação tão rápida como aconteceria sem a funcionalidade. Até agora, a Google ainda não atualizou os seus documentos de suporte do Pixel para detalhar o limite de carga da bateria. Esta mudança deve acontecer e a Google atualizar a documentação assim que o lançamento do Android 15 QPR1 acontecer, em dezembro.

Basicamente, esta proteção baseia-se no comportamento das baterias de iões de lítio e no facto de que ao carregar uma bateria até 100%, as células da bateria são submetidas a um stress significativo. Isso pode depois fazer com que a bateria se degrade ainda mais com o tempo.

Esta é uma proteção muito importante do Android 15 e mostra que a Google prepara o Android para garantir a longevidade dos smartphones. Isso acontece em vez de pressionarem os utilizadores a comprar um novo modelo assim que este estiver pronto.