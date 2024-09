Android 15 já chegou aos smartphones! Mas desta vez não vem para os Pixel da Google

O Android 15 tem escapado ao que é o normal e o padrão para a Google. Não foi revelado com a chegada dos novos Pixel e tem estado guardado para se tornar mais estável. Nem mesmo os smartphones da gigante das pesquisas já teve acesso. Agora, uma das marcas Android resolveu antecipar-se e já tem o Android 15 disponível. Descubra quem foi que já trouxe o sistema da Google aos smartphones.

Android 15 já chegou aos smartphones da Vivo

Enquanto a Google continua a trabalhar no lançamento do Android 15, os utilizadores começaram a ficar impacientes. Como fabricantes como a Samsung e a Google ainda estão a testar versões beta, a Vivo anunciou hoje que está a lançar a atualização do Android 15 para dispositivos flagship selecionados.

Trazendo muitas inovações, o Android 15 começou a ser implementado nos modelos da Vivo ainda antes do Pixel 9. Embora a versão completa deva ser anunciada em meados de outubro, a mudança inicial da Vivo foi uma surpresa. Atualmente, o primeiro acesso ao Android 15 está apenas disponível para modelos de topo como a série Vivo X100, Vivo X Fold 3 Pro e iQOO 12.

Normalmente, a Samsung é a primeira a dar um passo atrás da Google, mas a Vivo conseguiu ultrapassar até a Google com esta ação. Ainda não foi anunciada nenhuma data para a Samsung. A empresa começou a oferecer a nova atualização do Android com o Funtouch OS 15.

Google ainda prepara a sua versão para os Pixel

O Funtouch OS 15 traz várias características de IA. O AI Eraser na aplicação de galeria é semelhante a uma funcionalidade encontrada no Google Fotos. Além disso, a nova atualização inclui a funcionalidade Live Translate, que exibe palavras no ecrã do telefone quando as pessoas à sua volta falam.

O Android 15 também oferece uma variedade de funcionalidades, sendo um dos mais notáveis ​​Espaço Privado. Isto permite que os utilizadores organizem aplicações pessoais com segurança e restrinjam a partilha de ecrã.

Agora que está apresentado, é hora dos restantes construtores Android criarem e lançarem as suas versões. A própria Google deverá muito em breve apresentar a sua atualização, abrindo depois a porta a que muitos mais sigam esse caminho.