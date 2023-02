Uma das maiores queixas que os utilizadores revelam no sistema da Google é o excesso de apps que os fabricantes colocam nos smartphones. O Android 14, que está agora a ser conhecido, quer acabar de vez com o bloatware e foi revelado como isso vai ser feito.

Android 14 parece querer mudar muito

São várias as razões que os fabricantes usam para colocar o seu software ou de terceiros no sistema da Google. Estes smartphones são inundados de ofertas que acabam por não ser usadas e que se limitam assim a ocupar espaço nos equipamentos, algo que ninguém pretende.

Uma vez que estas quase nunca pode ser removidas, acabam por ser mais incomodas para quem usa estes dispositivos ao longo do tempo. As queixas assim acumulam-se, sem uma resposta, e nunca se acaba por ter um sistema realmente com o essencial e que pode obter as ofertas da Play Store.

Com o Android 14 a Google parece querer mudar este cenário de bloatware e está a dar ao sistema as ferramentas necessárias. Uma nova área presente nesta primeira Developer Preview mostra que será simples eliminar as apps que os utilizadores não querem ter presentes.

Google quer remover apps de bloatware

Na verdade, esta opção não está ainda disponível de forma nativa e precisa ser ativada com recurso a flags no próprio Android 14. Revela que os fabricantes podem instalar apps em segundo plano e que estas nem sempre podem ser controladas, com este processo a funcionar em segundo plano.

Nesta nova área o utilizador terá presente as apps que não são necessárias para o funcionamento do Android 14 e que assim podem ser eliminadas. A Google já tinha revelado esta funcionalidades num estágio inicial e agora aparentemente quer torná-la acessível, ainda que de forma controlada e limitada.

Esta será certamente uma das melhores novidades do Android 14, caso venha a ser implementada nesta versão. Os utilizadores vão agradecer a mudança e mesmo que os fabricantes insistam em colocar as suas apps de bloatware, esta podem ser facilmente removidas.