Desde que a Google apresentou as primeiras versões do Android 12 que marca como a Samsung estão a preparar as atualizações dos seus smartphones. Estas vão surgir em breve, com todas as novidades que este novo sistema traz.

Agora que este novo sistema está lançado, ainda que no AOSP, os desenvolvimentos podem avançar a um ritmo maior. Isso levou a que surgisse agora, de forma quase oficial, a data de chegada do Android 12 e a One UI 4 aos smartphones da Samsung

Desde setembro deste ano que a Samsung tem em testes as primeiras versões beta da One UI 4. Esta é baseada no Android 12 e vai trazer para estes smartphones todas as novidades que a Google desenvolveu durante os últimos meses.

Sendo uma personalização da Samsung, vai ainda incorporar muitas apps e serviços que a gigante Coreana tem. Alarga assim ainda mais a oferta que tem e personaliza de forma única o que estes smartphones têm acessível para os utilizadores.

Não se sabia a data em que a One UI 4 iria chegar aos smartphones, até porque esta estava dependente do lançamento do próprio Android 12. Com este sistema já revelado e tornado público pela Google, muita informação adicional começa a surgir para os utilizadores.

Assim, e segundo informações vindas da própria Samsung, há já uma data prevista para o lançamento oficial da One UI 4 da marca. A informação aponta para que seja lançada para os primeiros smartphones já em dezembro deste ano.

Esta é, no entanto, uma informação que carece de uma informação totalmente oficial e do respetivo anúncio. O que foi agora apresentado vem dos fóruns oficiais da marca, mas está certamente ainda sujeito a alguns ajustes por parte da Samsung.

Ainda assim, são excelentes notícias para quem tem smartphones da Samsung. A One UI 4 será uma mudança grande e irá melhorar ainda mais os equipamentos da marca, com todas as melhorias que o novo Android 12 irá trazer para o mercado.