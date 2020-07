A inúmera quantidade de megapíxeis, o zoom que alcança lugares nunca antes atingíveis por um smartphone e as funcionalidades associadas à inteligência artificial, são hoje a chave das câmaras dos smartphones. No entanto, existem pormenores que podem melhorar ainda mais a qualidade das imagens captadas e a Xiaomi poderá estar a preparar-se para mais uma nova funcionalidade.

O AI Shotter está para chegar à MIUI 12.

AI Shotter – Qual a melhor foto? A Xiaomi escolhe

Apesar de muitos smartphones terem a funcionalidade de clicar no obturador e captar várias fotos seguidas, são poucos os que fazem a escolha da melhor.

A Huawei, por exemplo, é um dos casos que o faz de forma bastante eficaz. Assim, ao fotografar um objeto em movimento, uma criança a brincar, um animal na sua inquietação ou uma pessoa a praticar um desporto radical, facilmente é conseguido o melhor momento. O elemento principal está, portanto, nas melhores condições.

Vejamos o exemplo que uma criança que não consegue ficar parada, o software, escolhe a foto onde está com o melhor olhar, com o melhor sorriso, onde está mais focada e os elementos à sua volta também são tidos em consideração.

Na maioria das apps de câmara é possível captar várias fotos de forma seguida, mas depois é o utilizador que tem que ir escolher a melhor.

A Xiaomi parece estar a preparar-se para lançar uma nova funcionalidade que chegará com uma atualização à MIUI 12, que fará isso mesmo, escolhe, através de um algoritmo de inteligência artificial a melhor foto de uma série delas captadas.

<string name = "pref_camera_ai_shutter_description" > Select best moment automatically when pressing the shutter button </string> <string name = "pref_camera_ai_shutter_title" > AI shutter </string>

Além desta novidade, a marca chinesa deverá adicionar a funcionalidade Magic Clone e o suporte de gestos em full-screen à app da câmara na MIUI 12.

A MIUI 12 está a chegar a cada vez mais modelos, saiba se o seu é um dos próximos: