O Galaxy Note 20 é a mais recente proposta da Samsung para o mercado dos smartphones. Este era esperado e manteve todas as suas caraterísticas únicas, nomeadamente a S Pen e um conjunto de câmaras de elevada qualidade.

Como um smartphone premium que é, o Galaxy Note 20 tem um preço elevado. Mesmo assim não deixou de ter vendas avultadas, como era esperado. Uma informação agora apresentada revelou quanto custa à Samsung produzir este smartphone. O valor é bem menor do que se esperava.

Quanto custa produzir o Galaxy Note 20?

Com preços cada vez mais elevados, os smartphones das marcas têm-se revelado uma verdadeira máquina de produzir dinheiro. As suas caraterísticas são premium, o que se reflete depois no momento da compra, com um preço igualmente elevado.

Uma informação da Counterpoint Research veio agora revelar o preço de cada componente presente no Galaxy Note 20. Contas feitas, foi revelado o custo real de produção deste smartphone da Samsung.

Lista de preço de cada componente deste smartphone

Do que é mostrado, o elemento mais caro desta lista extensa é o processador dos componentes de comunicação, que custa 97,20 dólares. O ecrã, que deverá ser produzido pela própria Samsung, fica por 91,50 dólares e o SoC Qualcomm Snapdragon 865+ deverá ter um preço de 57 dólares.

No caso da Europa, e por ser um SoC criado e produzido na casa, o Exynos deverá custar ainda menos. Todos estes componentes têm um valor de 468 dólares. Se somarmos a montagem, os testes, o software e todos os elementos que acompanham o smartphone, este valor sobe para 548,90 dólares.

Samsung não tem aqui os valores de outros elementos

Importa lembrar que este smartphone custa cerca de 1.000 euros no nosso marcado e 1.200 dólares nos EUA. É relevante que nesta lista de material não estão presentes os custos de desenvolvimento e de marketing deste smartphone.

Mesmo que sejam somados estes valores, continua a ser provavelmente um valor bem mais baixo que o que é pedido em loja. Este é mais um caso, aparentemente normal, em que as marcas vendem um produto e têm um lucro elevado. Já diversas vezes essa situação foi mostrada, por exemplo, na Apple.