No início desta semana surgiu a informação de que a Samsung poderia abandonar a pesquisa Google e optar pelo Bing. Esta teve de imediato um impacto grande e mostrou um futuro interessante para muitos utilizadores. Agora, essa informação foi contrariada e a Samsung não pode trocar a Google pelo Bing, mesmo que queira.

Samsung poderia querer mudar para melhor

Todas as novas funcionalidades de IA que a Microsoft tem vindo a colocar no Bing têm tornado esta pesquisa cada vez mais interessante. Esta consegue oferecer muito que a Google e a sua pesquisa ainda não têm e isso apela muito aos utilizadores que querem a mudança.

Ainda que esta possa ser alterada e acedida no Android, a Samsung parecia interessada em mudar de forna definitiva para o Bing. Esta era uma informação que teria vindo de dentro da própria Google e que estava a deixar a empresa muito preocupada, em especial por ser da maior fabricante do seu sistema operativo móvel.

Android OEMs have to sign a thing called "Mobile Application Distribution Agreement" (MADA) if they want to get a license to use the Play Store and other Google apps. This includes a bunch of rules which includes - in most countries - setting Google Search as default. — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 17, 2023

Troca da pesquisa Google pelo Bing

Agora, foi revelado que mesmo que a Samsung pretendesse mudar, esta não o poderia fazer. Tudo está a ser baseado nos acordos que as fabricantes e a Google estabelecem para acesso ao Android. O Mobile Application Distribution Agreement (MADA) é a barreira que irá unir estas empresas por muitos anos.

Para acesso a todos os serviços e ao próprio sistema operativo, a Samsung tem de cumprir um conjunto rígido de regras e de obrigações. Uma delas é utilização obrigatória da pesquisa Google nos smartphones, algo que não poderá ser alterado de base.

So if Samsung would switch to Bing that would mean: no Play Store, no Gmail, no Maps, no you name it. So basically going the Huawei route. I doubt that Samsung wants to do that. — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 17, 2023

Android tem regras claras e restritas

Esta é uma imposição lógica da Google, que assim consegue controlar os seus parceiros fabricantes em muitas áreas. No entanto, em alguns mercados como a Europa ou a Índia, e por imposição dos reguladores, a pesquisa usada é escolhida pelo utilizador no momento do primeiro acesso, não podendo ser fixa a uma proposta.

É curioso também ver como esta notícia e a informação que trouxe conseguiu ter um impacto grande na Google, em especial pelas perdas potenciais. As ações da Google estiveram a ser negociadas 2% abaixo do normal durante muito tempo depois de conhecida a possível troca da pesquisa pelo Bing.