Afinal a Nokia não morreu! HMD prepara regresso à Europa com três smartphones

Depois de meses marcados por incertezas, cortes na distribuição internacional e um foco quase exclusivo em mercados emergentes, a HMD parece pronta para mudar de rumo. A empresa finlandesa, que mantém sob a sua alçada o nome Nokia até 2029, esteve perto de abandonar o segmento dos smartphones na Europao espaço europeu. Os planos mais recentes apontam agora para um regresso aos escaparates comunitários, apostando numa abordagem pragmática para reconquistar o utilizador comum.

O plano passa por recuperar três modelos já conhecidos e dar-lhes especificações substancialmente superiores às versões vendidas noutros continentes. Com o segmento médio e de entrada desprovido de concorrência com margens reduzidas, a fabricante pretende ocupar esse espaço com os novos HMD Fusion, Pulse Pro e Crest Max adaptados ao perfil do consumidor europeu.

HMD Fusion: modelo modular com motor Qualcomm

O grande destaque desta nova vaga é o HMD Fusion, um dispositivo que aposta num chassi semi-modular com pinos traseiros para acoplar acessórios, desde comandos físicos a iluminação dedicada para gravação de vídeo. Na variante destinada ao Velho Continente, a marca abandona os SoCs da série 4 da Qualcomm e instala o muito mais competente Snapdragon 7s Gen 2, acompanhado por um ecrã IPS de 6,56 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz.

Nas câmaras, o sensor principal salta para os 108 megapíxeis com estabilização ótica de imagem, acompanhado por um sensor secundário de 2 megapíxeis e uma câmara frontal de 50 megapíxeis para chamadas e autorretratos. O conjunto integra ainda configurações até 12 GB de memória RAM física expansível por via virtual, bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 W e garantia de quatro anos de suporte a atualizações de software.

Pulse Pro ao Crest Max: renovação com chips MediaTek

O segundo elemento da lista é o HMD Pulse Pro, pensado para orçamentos mais contidos. O processador básico Unisoc T606 dá lugar ao MediaTek Helio G99, uma troca que representa um ganho real de desempenho bruto próximo dos 45%. Este modelo mantém o ecrã IPS de 6,56 polegadas a 120 Hz com resolução HD+, sensor principal de 50 megapíxeis com estabilização ótica e bateria de 5.000 mAh com suporte a 20 W.

No patamar seguinte surge o HMD Crest Max, que aposta num painel OLED de 6,67 polegadas Full HD+ a 120 Hz. Para alimentar o sistema com conectividade 5G, a fabricante escolheu o processador MediaTek Dimensity 7025, complementado por 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, além de um sensor fotográfico principal de 64 megapíxeis com estabilização ótica.

Esta reformulação técnica surge numa altura em que a presença de telemóveis com o logótipo clássico da Nokia se resume praticamente a telemóveis básicos com ligação 4G, após a retirada de vendas em território norte-americano. Sem preços oficiais ou datas fechadas de chegada às lojas, resta verificar se este reforço de hardware será suficiente para devolver relevância à marca nórdica no competitivo retalho europeu.