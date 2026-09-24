Adeus telemóvel cheio! Spotify prepara a função mais esperada de sempre

Quem usa o Spotify no dia a dia conhece bem o problema de ver a memória do smartphone desaparecer. O serviço de streaming guarda faixas, podcasts e capas de álbuns para acelerar a reprodução e poupar dados móveis. O grande revés deste mecanismo reside no crescimento desmedido desses dados temporários, acumulando gigabytes. Isso muda e, breve..

Um travão definitivo para a cache no Android

Até ao momento, a alternativa passava pela limpeza manual e recorrente das definições da aplicação para libertar espaço. Esta tarefa repetitiva tem gerado queixas regulares em fóruns e comunidades tecnológicas ao longo dos anos. A ausência de um mecanismo de gestão automática coloca em causa o desempenho de equipamentos com capacidade de armazenamento mais limitada.

A análise ao código da última versão de testes da app para Android revela uma mudança neste paradigma. A plataforma prepara a integração de uma definição que permitirá estabelecer um máximo para os ficheiros temporários. O utilizador passa a ter o poder de definir que espaço o serviço pode reservar para esse propósito.

Músicas descarregadas mantêm-se intactas e seguras

O novo menu de configuração apresentará ainda recomendações diretas para equilibrar a eficiência do sistema e o consumo de rede. A aplicação alertará caso o limite escolhido seja demasiado reduzido, explicando que uma cache mais modesta pode provocar quebras na reprodução ou aumentar o tráfego dos dados móveis. Haverá igualmente um valor padrão sugerido para garantir estabilidade sem comprometer o equipamento.

Um dos aspetos fundamentais da novidade reside na distinção entre a cache e os ficheiros descarregados. Ajustar o limite máximo ou permitir que a ferramenta remova ficheiros dispensáveis não terá qualquer impacto nas faixas e episódios guardados para reprodução offline. As bibliotecas pessoais de músicas mantêm-se protegidas contra eliminações acidentais.

Mais uma melhoria para elevar o Spotify

A novidade sugere também uma transição suave no momento em que alguém tenta apagar a cache de forma manual. O próprio assistente da aplicação passará a sugerir a configuração deste limite preventivo em vez de recorrer a limpezas totais e esporádicas. Esta abordagem minimiza o desgaste do utilizador e automatiza a gestão sem exigir intervenções constantes.

Embora o recurso ainda não esteja visível para o público alargado, a presença de todas as instruções estruturadas no código antecipa a chegada iminente à fase de testes no canal beta. Trata-se de uma resposta prática e muito aguardada a uma das maiores fragilidades de gestão de recursos da conhecida aplicação de streaming.