Adeus OneDrive: Samsung muda as cópias de segurança dos Galaxy

Quem tem Samsung sabe que a cópia de segurança das fotografias na nuvem esteve sempre associada à Microsoft. Durante anos, a parceria garantiu que as imagens da galeria seguissem de forma direta para o OneDrive. Essa realidade está prestes a terminar com o fim do acordo entre as duas gigantes, marcado para o final de setembro. A Samsung já começou a preparar a transição e a alternativa passa pela integração direta com a plataforma da Google.

A alteração surge via uma atualização recente da app Galeria da Samsung, a versão 15.9.01.7. Esta está a ser disponibilizada de forma gradual para os smartpphones compatíveis com o Android 13 ou superior. Ao abrir a nova versão, surge o pedido para iniciar sessão com uma conta Google, estabelecendo a ponte para a cópia das fotografias.

Como funciona a nova integração com o Google Fotos

Com esta mudança de rumo, o serviço responsável por manter as memórias a salvo é o Google Fotos. O processo decorre de forma natural no ecossistema Android, uma vez que a maioria esmagadora dos utilizadores já possui uma conta associada à configuração do equipamento. Ainda assim, a ativação manual da sincronização é crucial para evitar qualquer perda de ficheiros.

Importa sublinhar que a gestão do arquivo passa a ter regras diferentes das anteriores. A Galeria nativa da Samsung continua focada em exibir os ficheiros presentes localmente no armazenamento do smartphone. Para consultar, transferir ou organizar imagens que já estejam apenas na nuvem, ou captadas noutros dispositivos como um tablet, será agora necessário recorrer diretamente à aplicação do Google Fotos ou à versão web.

O limite dos 15 GB gratuitos e os cuidados a ter

O ponto mais sensível desta transição recai sobre o espaço de armazenamento disponibilizado pela Google. Oferece 15 GB gratuitos, mas este volume é partilhado entre vários serviços essenciais. A caixa de correio do Gmail, os ficheiros guardados no Google Drive e as cópias de segurança do próprio Android concorrem pelo mesmo espaço de dados.

Para além disso, as cópias de segurança de aplicações populares como o WhatsApp consomem uma fatia substancial dessa mesma quota partilhada. Quem regista muitos vídeos em alta resolução ou possui bibliotecas volumosas pode esgotar o limite gratuito rapidamente. Torna-se indispensável monitorizar o consumo na conta Google para garantir que a sincronização continua a funcionar.

Deste modo, os donos de smartphones Samsung Galaxy devem verificar a aplicação Galeria nas definições do sistema e assegurar a ligação à conta pretendida. A mudança marca uma viragem significativa na estratégia da fabricante, aproximando a experiência dos seus smartphones das soluções nucleares do ecossistema Google.