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Adeus OneDrive: Samsung muda as cópias de segurança dos Galaxy

9 Comentários

Quem tem Samsung sabe que a cópia de segurança das fotografias na nuvem esteve sempre associada à Microsoft. Durante anos, a parceria garantiu que as imagens da galeria seguissem de forma direta para o OneDrive. Essa realidade está prestes a terminar com o fim do acordo entre as duas gigantes, marcado para o final de setembro. A Samsung já começou a preparar a transição e a alternativa passa pela integração direta com a plataforma da Google.

A alteração surge via uma atualização recente da app Galeria da Samsung, a versão 15.9.01.7. Esta está a ser disponibilizada de forma gradual para os smartpphones compatíveis com o Android 13 ou superior. Ao abrir a nova versão, surge o pedido para iniciar sessão com uma conta Google, estabelecendo a ponte para a cópia das fotografias.

Como funciona a nova integração com o Google Fotos

Com esta mudança de rumo, o serviço responsável por manter as memórias a salvo é o Google Fotos. O processo decorre de forma natural no ecossistema Android, uma vez que a maioria esmagadora dos utilizadores já possui uma conta associada à configuração do equipamento. Ainda assim, a ativação manual da sincronização é crucial para evitar qualquer perda de ficheiros.

Importa sublinhar que a gestão do arquivo passa a ter regras diferentes das anteriores. A Galeria nativa da Samsung continua focada em exibir os ficheiros presentes localmente no armazenamento do smartphone. Para consultar, transferir ou organizar imagens que já estejam apenas na nuvem, ou captadas noutros dispositivos como um tablet, será agora necessário recorrer diretamente à aplicação do Google Fotos ou à versão web.

O limite dos 15 GB gratuitos e os cuidados a ter

O ponto mais sensível desta transição recai sobre o espaço de armazenamento disponibilizado pela Google. Oferece 15 GB gratuitos, mas este volume é partilhado entre vários serviços essenciais. A caixa de correio do Gmail, os ficheiros guardados no Google Drive e as cópias de segurança do próprio Android concorrem pelo mesmo espaço de dados.

Para além disso, as cópias de segurança de aplicações populares como o WhatsApp consomem uma fatia substancial dessa mesma quota partilhada. Quem regista muitos vídeos em alta resolução ou possui bibliotecas volumosas pode esgotar o limite gratuito rapidamente. Torna-se indispensável monitorizar o consumo na conta Google para garantir que a sincronização continua a funcionar.

Deste modo, os donos de smartphones Samsung Galaxy devem verificar a aplicação Galeria nas definições do sistema e assegurar a ligação à conta pretendida. A mudança marca uma viragem significativa na estratégia da fabricante, aproximando a experiência dos seus smartphones das soluções nucleares do ecossistema Google.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
cópias galaxy Google Fotos onedrive samsung

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  1. Avatar de ahahah
    ahahah

    Google Drive > OneDrive

    Responder
  2. Avatar de cK
    cK

    Esqueçam lá isso. Usem um NAS e guardem as fotos localmente. Têm apps para mobile para isso.

    Responder
    1. Avatar de Marco Regueiro
      Marco Regueiro

      Isso é muito vago: diz lá um serviço gratuito comparável aos conhecidos (Dropbox, Google, OneDrive, etc), que faça automaticamente sincronização com o teu NAS e de configuração fácil?

      Muitos vão deparar-se com vários problemas:

      • configuração complexa (a maioria são serviços que no NAS obrigam a uso do Docker, configurações e muitos bloqueios para fora de casa)
      • CG-NAT da operadora de internet e que dificulta o acesso

      Portanto, falar "ah e tal usem um NAS e guardem as fotos localmente" > na Samsung e Apple, se quiserem pagar, não precisam fazer praticamente nada > Têm fotos na galeria e é feita a sincronização automaticamente. "Ah e tal NAS" (e eu tenho isso configurado com Syncthing, já experimentei outros mas encravava sempre algo) obriga o utilizador a muitas manualidades. Por isso…igual não é.

      Responder
      1. Avatar de Jose
        Jose

        Eu tenho um NAS QNAP, e faz sincronia total. Não me preocupo com nada.

        Responder
  3. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Já sabia disto há uns tempos. Filho da mãe!

    Infelizmente, os serviços estão todos a degradar-se. Não é só este.

    A Samsung era a esperança de manter algo do Windows no mobile depois do fim do WP. Em vez de melhorar só piora. Agora tende a ser igual aos outros.

    Responder
  4. Avatar de neo
    neo

    Convém esclarecer as pessoas de alguns pontos que faltam aqui. É de facto verdade que a Samsung deixou de integrar o Galery com o Onedrive, mas a aplicação Onedrive no Smartphone tem a opção "Camera Backup", garantindo assim que as fotos e videos continuam a ser guardados no Onedrive.

    A limitação que surge a partir de agora é apenas esta, o Galary permitia visualizar fotos/videos armazenadas localmente no smartphone e na Cloud, após a esta alteração sem integração direta do Galery no Onedrive será apenas possível visualizar/aceder diretamente às fotos/videos locais.

    Para quem tem subscrição Microsoft 365 anual o armazenamento de 1TB é muito relevante, é uma pena a ausência de alternativas ao ecosistema da Google.

    Sugiro a App Piktures que custa 9.99€ uma única vez e têm acesso a todas as features Premium, acesso a Galeria Multi-cloud e smartphone, backups, cifra de imagens, etc.

    Responder
    1. Avatar de cK
      cK

      Por acaso tenho subscrição do Office 365. Ainda assim, tenho um NAS da Synology com a app Android que envio diretamente para o NAS. Há sempre alternativas mais privadas e fora do ambiente Google e Microsoft.

      Responder
  5. Avatar de Luis
    Luis

    Nunca usei a app Galeria. Sempre usei o Google Photos.

    Responder
  6. Avatar de MCorreia
    MCorreia

    Mega.io oferece 20 GB gratuitos, encriptação end-to-end, e facilmente se consegue 50 GB gratuitos.

    Responder
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