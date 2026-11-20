Durante anos, quem precisava de agendar uma mensagem no WhatsApp tinha de recorrer a truques externos ou a aplicações pouco fiáveis. Enquanto plataformas concorrentes como o Google Messages ou o Apple Messages já ofereciam esta opção de raiz, a aplicação da Meta mantinha-se presa ao envio imediato. Esse cenário começa agora a mudar com a chegada nativa do agendamento de mensagens na versão beta do WhatsApp para Android.

Como funciona o agendamento de mensagens

O processo foi desenhado para ser direto, sem menus escondidos ou configurações complexas. Basta escrever o texto na caixa de conversa habitual e, em vez de dar um toque rápido no botão de envio, manter o dedo pressionado sobre ele. Surge de imediato um painel inferior onde é possível escolher o dia e a hora exatos para a entrega.

A funcionalidade não se limita apenas a texto simples ou ligações web. Os utilizadores podem também agendar fotografias e vídeos diretamente a partir da galeria ou do editor de desenho da aplicação, mantendo sempre a encriptação ponto a ponto ativa. Existe, contudo, uma limitação técnica nesta fase: cada agendamento suporta apenas um ficheiro multimédia de cada vez, impedindo o envio programado de álbuns inteiros.

Uma vantagem prática relevante é a independência do telemóvel no momento do envio. Assim que o agendamento fica registado, os servidores tratam da entrega na hora marcada, mesmo que a aplicação esteja fechada ou o smartphone desligado da Internet. Na prática, isto permite escrever um aviso de trabalho às onze da noite e garantir que chega ao destinatário apenas às nove da manhã seguinte.

Regras, prazos e gestão nos grupos do WhatsApp

O sistema impõe balizas temporais muito claras para evitar erros ou esquecimentos. O prazo mínimo para agendar qualquer conteúdo é de 10 minutos a partir do momento atual, garantindo uma margem de segurança para corrigir gralhas de última hora. Já o limite máximo estende-se até duas semanas de antecedência, tempo suficiente para programar parabéns de aniversário ou lembretes de reuniões.

Para gerir o que ficou pendente, o WhatsApp criou uma secção dedicada dentro do ecrã de informações de cada conversa. Ali é possível consultar a lista de envios marcados, editar o conteúdo ou apagar tudo antes da hora definida. O destinatário nunca recebe qualquer alerta se o agendamento for cancelado e, quando a mensagem chega, não existe qualquer etiqueta que indique que foi programada.

Nos grupos, a ferramenta aplica uma regra específica de privacidade e contexto. A mensagem agendada será entregue apenas aos membros que já faziam parte do grupo no exato instante em que o envio foi programado. Se alguém entrar na conversa cinco minutos antes da hora marcada, não terá acesso a esse conteúdo. A novidade está a ser libertada gradualmente através da atualização 2.26.40.7 na Google Play Store, chegando a mais contas ao longo das próximas semanas.