Adeus ao que conhecia: WhatsApp vai mudar para sempre no Android

O WhatsApp prepara-se para transformar de forma profunda a experiência de utilização nos smartphones Android. A aplicação de mensagens tem em testes uma reformulação visual completa da sua navegação, aproximando a estética do sistema da Google ao aspeto moderno já conhecido pelos utilizadores de iPhone.

Uma novidade para breve no Android

A mudança foi identificada através da análise da versão beta 2.26.38.10 para Android, onde surgem os primeiros indícios de uma barra de ferramentas com conceito flutuante. Embora o recurso ainda se encontre indisponível para o público geral dos canais de teste, os registos confirmam o caminho que a Meta quer seguir para uniformizar o ecossistema.

Uma barra flutuante inspirada no iPhone

O elemento central desta transformação reside na barra inferior de navegação. É onde ficam concentrados os atalhos para as conversas, atualizações de estado e chamadas. Ao contrário da barra fixa tradicional que ocupa toda a largura do ecrã, a nova interface adota um formato destacado, com cantos arredondados e margens livres, criando a sensação de um elemento que flutua sobre as mensagens.

Esta alteração visual foi desenhada para funcionar tanto no tema claro como no tema escuro, embora seja no fundo branco que o efeito de separação ganha maior destaque. O objetivo passa por oferecer uma área útil de leitura mais limpa e moderna, acompanhando a evolução dos ecrãs de maiores dimensões e cantos curvos.

A aproximação ao iOS não acontece por mero acaso. A linguagem visual recente da Apple introduziu acabamentos com transparências e profundidade, e o WhatsApp adaptou essas ideias aos seus menus no iPhone. Agora, os programadores querem transportar essa leveza para o Android, criando uma coerência imediata para quem alterna entre plataformas.

Quando chega o novo design do WhatsApp?

Apesar das parecenças evidentes no formato curvo, a versão Android continuará a respeitar as linhas orientadoras do ecossistema da Google. Isto significa que a aplicação não irá replicar integralmente os efeitos de vidro transparente do sistema concorrente, mantendo a sobriedade gráfica e o contraste exigidos pelos padrões do Material Design.

Para já, a funcionalidade continua em desenvolvimento interno na Meta. Não existe ainda uma data oficial confirmada para a disponibilização alargada aos utilizadores. A presença consistente do código nas versões de teste indica que o lançamento gradual poderá acontecer nas próximas atualizações da aplicação.