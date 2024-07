One UI 7 com Android 15 a chegar e estes são os primeiros smartphones Samsung a receber

A próxima grande atualização da Samsung para os Galaxy será a One UI 7. Esta versão do sistema será baseada no novo Android 15, e deverá chegar aos dispositivos compatíveis a partir do último trimestre do ano. Para mostrar o que trará e como se comportará, a primeira beta está a chegar e estes devem ser os primeiros smartphones Galaxy a ter acesso.

A One UI 7 com Android 15 chega dentro de dias

A primeira versão beta do One UI 7 chegará nos próximos dias, conforme as últimas informações. Na verdade, poderá chegar muito em breve e antes do esperado, uma vez que uma série de fugas de informação garantem que estará disponível a partir de amanhã, segunda-feira, 29 de julho. Esta deverá ser acessível apenas para um grupo restrito de dispositivos e de utilizadores.

A Samsung revelou recentemente o One UI 6.1.1, que chegou com os novos Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Esta é uma atualização menor, pelo menos em teoria, mas ainda inclui novas funcionalidades baseadas em IA, melhorias na segurança do sistema e novas ferramentas para configurar o áudio do dispositivo.

One UI 7 Beta will be available on Monday. — Max Jambor (@MaxJmb) July 25, 2024

Se o One UI 6.1.1 incluir tantas novas funcionalidades, podemos esperar que a One UI 7 incorpore muitas alterações e novas funcionalidades no sistema operativo. Os rumores afirmam que a One UI 7 baseada no Android 15 incluirá alterações importantes na interface, desde a realocação de muitos ícones do sistema até um novo painel de definições rápidas independente do painel de notificações.

Os primeiros smartphones Samsung a receber

E em breve poderemos ter uma primeira visão detalhada das novidades do One UI 7, graças à primeira beta pública que estará disponível a partir do final de julho. Esta informação é avançada pelos conhecidos Max Jambor e Universe Ice, que já no passado revelaram informações semelhantes antes do seu anúncio oficial.

One UI 7 Beta will start from the end of July or early August, if there are no accidents. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 23, 2024

Especificamente, a One UI 7 beta pode chegar na próxima segunda-feira, 29 de julho, embora também seja provável que chegue durante os primeiros dias de agosto. Inicialmente, prevê-se que o One UI 7 beta esteja apenas disponível para os mais recentes dispositivos da família Galaxy S da Samsung, nomeadamente o Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24.

Os dobráveis ​​mais recentes da empresa terão de esperar um pouco mais, assim como outros modelos que serão compatíveis com esta atualização. Além disso, as betas do One UI estão geralmente disponíveis primeiro apenas em alguns territórios, como os Estados Unidos e a Coreia do Sul, pelo que provavelmente teremos de esperar para a testar.