A One UI 7 beta com Android 15 está disponível e estas são as novidades da Samsung

Chegou o momento que muitos dos utilizadores dos smartphones Samsung esperavam. Depois de muitos rumores e muitos atrasos, chegou finalmente o Android 15 a estes smartphones, para ser testado. Falamos da One UI 7, que finalmente chegou na sua versão beta para em breve ser lançada para muitos equipamentos.

Foram muitas semanas em que a informação sobre a One UI 7 chegava, de forma não oficial, prometendo muito mais do que o Android 15 para os utilizadores. Além de novas funcionalidades, a IA irá assumir um papel importante, que mudará tudo o que foi visto até agora.

As principais novidades do One UI 7

Foi a própria empresa sul-coreana que, através da sua página oficial de notícias, anunciou a chegada desta tão aguardada versão beta. Como é normal, os primeiros equipamentos a recebê-lo foram a família Galaxy S24. Também seguindo o seu padrão, só está disponível na Alemanha, Coreia do Sul e EUA.

Esta atualização é uma das mais importantes da história da empresa, e promete dar muito que falar em termos de desempenho, personalização e inteligência artificial. A lista das novas funcionalidades mais relevantes do One UI 7 são as seguintes:

Ferramentas de escrita IA: com One UI 7 vêm ferramentas avançadas de apoio à escrita. Podemos ativá-las em qualquer texto para verificar a ortografia, o tom e a gramática (entre outras coisas). Transcrição de chamadas com IA: poderemos transcrever chamadas gravadas, pelo que não teremos de tomar notas durante as mesmas. Suporta 20 idiomas. Novo painel de acesso rápido: este painel, visto em alguma fuga, é muito mais intuitivo e conta com um painel de notificações mais claro, que pode agora ser acedido de forma independente. Estreia agora a Now Bar: chega ao Galaxy uma função inspirada na ‘Dynamic Island’ do iOS em que podemos destacar algumas funções como o cronómetro ou a música que estamos a ouvir.

Como é habitual, a nova versão do One UI oferecerá ao utilizador a possibilidade de escolher várias opções de personalização nos widgets, aplicações e até no ecrã de bloqueio.

Um novo design para a câmara: teremos agora as funções (as mais simples e as mais avançadas) colocadas de forma muito mais intuitiva. Chega o Knox Matrix: este novo painel vai permitir-nos ter uma visão geral da segurança dos nossos dispositivos Samsung no telemóvel, com recomendações para a melhorar. Restrições na escolha de uma rede: podemos desativar o acesso automático a redes 2G ou redes WiFi não seguras. Funções anti-roubo melhoradas: graças a elas, os nossos dados ficam mais seguros em caso de perda ou roubo do nosso telemóvel.

A atualização é bastante significativa em termos de tamanho. Esta versão, número S92xBXXU4ZXKZ, tem 4,7 GB e inclui o novo patch de segurança de dezembro que ainda não foi implementado de forma generalizada no universo Android.

Espera-se que a Samsung revele esta novidade já no início de 2025 e que assim inicie a atualização para o Android 15. É aguardado que um lote grande de smartphones da marca receba a atualização e que o próprio Galaxy S35 traga de raiz esta nova versão.