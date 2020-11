A Google agora também já o deixa poupar dados ao usar uma Android TV

O Android TV tem conquistado os utilizadores, que o podem encontrar em televisões, boxes e noutros dispositivos. Este é um sistema que foi criado para estes dispositivos e que tem uma interface adaptada para esse propósito.

A maioria usa o Android TV com ligações físicas à rede ou por WiFi. No entanto, e porque em algumas situações são usadas ligações com dados limitados, a Google criou uma novidade. Agora é possível poupar dados ao usar uma Android TV.

Poupar dados no Android TV

Com o nome Android TV Data Saver, é óbvio o que esta nova app da Google pretende trazer aos utilizadores. Quer garantir a todos os que usam este sistema criado para ser usado em televisões conseguem poupar dados ao ser usado.

Esta solução foi lançada inicialmente na Índia, para garantir que conseguia cumprir a função para a qual foi criada. Agora que está madura e com as correções necessárias, chegou à Play Store e está disponível para todos.

Data Saver é a solução da Google

Com um funcionamento similar ao Modo Lite do Chrome, quer garantir que os utilizadores conseguem poupar dados ao usar o sistema da Google. Estes não se vão limitar aos conteúdos de vídeo ou música, mas garantem também esta poupança nos jogos e outras apps.

Integrando-se de forma muito discreta na interface do Android TV, consegue dar indicações às apps para limitar a qualidade dos conteúdos. Estes vão adaptar-se e assim enviar estes com menor qualidade, poupando diretamente os dados e libertando as caches e outra informação armazenada.

Integração total com estes sistemas de televisão

Para dar aos utilizadores o volume de dados consumidos e poupados, o Data Saver vai apresentar alertas e outra informação. Assim, e a qualquer momento, conseguem saber se a poupança é efetiva e em que medida está a ser aplicada.

Esta é uma medida que irá agradar a muitos utilizadores deste sistema. Podem assim ter o controlo quando usarem a sua box ou outro equipamento ligado a hotspots móveis, ou a ligações com tráfego limitado. Mais uma vez, e no caso da Google, basta uma app para que surjam novidades importantes.