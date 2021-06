A Google quer renovar e reinventar a sua app Mensagens, para a tornar mais útil e mais interessante. Tem trazido novidades e melhorias para esta sua ferramenta que é uma das que estão de base no Android há muitos anos.

Com as mensagens a chegar diariamente, os utilizadores precisam as gerir e manter organizadas. Há uma novidade importante a ser testada e que em breve vai chegar a todos. A app Mensagens da Google vai ajudar a manter as SMS arrumadas o Android.

Na sua constante procura de melhorar as suas apps, a Google tem trazido novas funcionalidades e melhorias. A sua app Mensagens é uma das mais visadas nesta onda de novas funcionalidades, com melhorias importantes chegadas recentemente.

Manter as mensagens arrumadas no Android

Uma dessas novidades chegou agora e está a ser testada ainda num único mercado, mas com muitos milhões de utilizadores. A partir de agora, a app Mensagens vai conseguir organizar as SMS que forem recebidas, para ajudar o utilizador.

A app vai ter inteligência para conseguir fazer esta organização, em primeira lugar em 3 categorias (pessoais, transações, OTP e ofertas). Toda a organização será feita localmente, com toda a inteligência a ficar contida no smartphone e sem depender da Internet.

SMS de validação são apagadas pela Google

Dentro desta novidade, há uma outra essencial que estará também presente. Vão ajudar o utilizador a manter as SMS organizadas e eliminando as que são desnecessárias. Em concreto, as mensagens do tipo OTP (One Time Password) vão poder ser eliminadas.

Este processo vai decorrer de forma automática, sempre 24 horas depois de ter sido recebido, estando já expirada. Claro que apenas com a autorização do utilizador este processo será realizado de forma automática pelo Android.

Por agora, e para validar todos estes mecanismos, a Google limitou a sua presença no mercado indiano. Em breve será alargado a outros mercados, acabando por se tornar universal na app Mensagens e nos smartphones Android.