Os problemas nos sistemas operativos no início do ano é algo normal e até frequente infelizmente. São muitos os casos de conhecidos e que demonstram que os problemas ficam dormentes durante meses até serem revelados nestes momentos.

A mais recente falha parece estar a atingir a OneUI 3.0 da Samsung e remove todos os dados de utilização da bateria. É apenas informativa, mas retira aos utilizadores a capacidade de monitorizar a utilização desta.

Com 2021 a começar, não eram esperados problemas nos sistemas operativos e nas suas interfaces. Os problemas têm existido, mas afetam outras áreas e trazem até questões bem mais importantes no que toca à usabilidade e à segurança destes.

2021 traz problemas de bateria à Samsung

A mais recente vítima destes “problemas de ano novo” parece ser a Samsung e a sua OneUI 3.0. A nova versão desta personalização do Android parece ter perdido os dados de utilização de bateria nas primeiras horas de 2021, tendo deixado de as registar também depois disso.

As primeiras queixas surgiram no primeiro dia do ano, mas têm-se acumulado ao longo dos restantes, mostrando que este problema está disseminado e a afetar muitos utilizadores. Não existe um padrão, limitando-se a afetar quem está na OneUI 3.0 da Samsung.

Solução da OneUI 3.0 é simples no Android

Não havendo ainda uma solução oficial para o problema, existe uma forma de o ultrapassar e reiniciar a recolha de dados pela Samsung. Do que foi revelado, basta aceder à lista de apps do Android pelas Definições e ativar a lista das apps de sistema.

Nesta lista mais alargada devem depois procurar por Samsung Device Health Manager Service e aceder a toda a informação desta app interna desta modificação do Android. Aqui dentro, devem apenas escolher a opção para limpar os dados desta app.

Este não é um problema que esteja a afetar muitos smartphones Samsung, uma vez que a OneUI 3.0 está ainda a ser lançada em muitos equipamentos. Apenas os topo de gama mais recentes receberam já esta versão e estão assim sem poder ver os dados de utilização de bateria.