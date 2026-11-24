O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) lançou um alerta para uma vulnerabilidade crítica no sistema operativo Android que pode permitir a execução remota de código nos dispositivos afetados. A falha tem uma classificação de 9,8 numa escala de 10, sendo considerada de gravidade crítica.

Vulnerabilidade permite executar código remotamente

A falha foi identificada com a referência CVE-2026-58868 e está relacionada com um problema de heap-based buffer overflow (CWE-122), no componente Framework do Android.

Em termos técnicos, o problema encontra-se na função onOutputReceived , do ficheiro FrameDecoder.cpp . A vulnerabilidade permite uma escrita fora dos limites de um bloco de memória, podendo abrir caminho à execução remota de código no equipamento.

O risco é particularmente elevado devido às condições necessárias para uma eventual exploração:

CVSS: 9,8/10 – classificação crítica.

– classificação crítica. Vetor de ataque: através da rede.

através da rede. Complexidade: baixa.

baixa. Privilégios necessários: nenhum.

nenhum. Interação do utilizador: não é necessária.

não é necessária. Impacto: comprometimento da confidencialidade, integridade e disponibilidade do dispositivo.

Importa referir que não está publicamente documentada a forma como um atacante poderá alcançar o código vulnerável. A ausência de interação do utilizador não significa, por si só, que exista um método de ataque conhecido.

Que versões do Android são afetadas?

De acordo com o alerta do CNCS, a vulnerabilidade afeta as seguintes versões:

Android 14

Android 15

Android 16

Android 16 QPR2

Android 17

A falha foi incluída no boletim de segurança de novembro de 2026 da Google, que contempla a correção de 216 vulnerabilidades, 23 das quais classificadas como críticas pelo fabricante.

Como proteger o seu smartphone Android?

A principal recomendação passa por instalar as atualizações de segurança mais recentes.

Segundo o CNCS, a correção desta vulnerabilidade está incluída no nível de atualização de segurança de 1 de novembro de 2026 ou posterior. Já o nível de 5 de novembro contempla também as restantes vulnerabilidades abrangidas pelo boletim desse mês.

Para verificar se o smartphone está protegido:

Abra as Definições do Android. Aceda a Sobre o telemóvel. Procure a opção relativa à atualização de segurança do Android. Confirme se apresenta a data de 1 de novembro de 2026 ou posterior.

Caso exista uma atualização disponível, deverá proceder à sua instalação.

É importante recordar que a distribuição destas correções depende dos fabricantes e, em alguns casos, das operadoras. Assim, nem todos os smartphones recebem as atualizações em simultâneo.

Os equipamentos que já não recebem atualizações de segurança também merecem especial atenção, uma vez que poderão continuar expostos a vulnerabilidades sem correção.