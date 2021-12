Android 13: Definições de idioma podem passar a ser definidas por app

Com o Android 12 ainda em falta em muitos smartphones, a Google já está a desenhar o futuro. O Android 13, já denominado de Tiramisu, mantendo a tradição das sobremesas, já tem algumas particularidades reveladas e agora eis que surge mais uma informação relevante.

A Google estará a desenvolver um recurso que permitirá alterar o idioma por aplicações.

É certo que a esta altura, os utilizadores Android queriam era ver os seus smartphones atualizados com a mais recente versão 12, mas isso já não depende só da Google, tendo as fabricantes que meter mãos à obra para acelerar o processo de atualizações.

Apesar de ainda faltarem vários meses para a apresentação do Android 13 aos programadores, que deverá acontecer a meados do ano de 2022, já se começam a conhecer algumas das funcionalidades que deverão chegar nesta nova versão.

Definições de idiomas vão mudar no Android 13

Segundo uma publicação recente do Android Police, a Google estará a trabalhar num novo recurso para Android 13, com nome de código Panlingual. Através desta funcionalidade, os utilizadores poderão então definir as configurações de idioma por app.

O recurso estará presente como uma nova opção de “Idiomas da Aplicação” nas definições de “Idiomas e região”, mas os utilizadores, aparentemente, também poderão aceder-lhe através das “Informações da aplicação”.

Apesar deste detalhe partilhado pelo site, o desenvolvimento de tal funcionalidade ainda estará nos seus estágios iniciais, podendo sofrer alterações ou mesmo nem sequer vir integrada na próxima versão do Android.

Atualmente, existem várias apps que permitem definir o idioma, no entanto, algumas só funcionam com o do sistema, o que limita a sua utilização para algumas pessoas.

Para as apps que não suportem mais idiomas poderá existir uma API de tradução (já conhecida no Android 12) para o processo de tradução. Mas esta é apenas uma suposição.