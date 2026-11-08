Ainda atende chamadas de números desconhecidos?

Atender uma chamada telefónica de um número desconhecido tornou-se, para muitos portugueses, uma decisão que exige alguma cautela. O receio de burlas, chamadas comerciais insistentes e tentativas de recolha de dados pessoais está a contribuir para uma crescente desconfiança em relação ao telefone.

A situação é abordada pelo Expresso, no âmbito do Minuto Consumidor, que destaca uma realidade cada vez mais presente: estamos a deixar de atender chamadas de números que não reconhecemos.

O telefone continua a tocar, mas já não atendemos como antes

Durante muitos anos, uma chamada telefónica era uma forma simples e direta de comunicação. Atualmente, a identificação do número que aparece no ecrã tornou-se um fator determinante para decidir se atendemos ou não.

Chamadas de números desconhecidos podem corresponder a contactos legítimos, como empresas, serviços públicos, profissionais de saúde ou pessoas que não temos na nossa lista de contactos.

No entanto, a frequência das chamadas indesejadas e o recurso a técnicas de engenharia social têm levado muitos utilizadores a adotar uma postura defensiva.

O problema é que esta desconfiança pode também fazer com que chamadas importantes sejam ignoradas.

Burlas telefónicas aumentam a desconfiança

Uma das razões para esta mudança de comportamento está relacionada com a utilização das chamadas telefónicas em esquemas fraudulentos.

Os burlões podem tentar fazer-se passar por entidades conhecidas, como bancos, operadores de telecomunicações ou organismos públicos, procurando convencer as vítimas a fornecer informações pessoais, códigos de autenticação ou dados bancários.

Existe ainda o fenómeno conhecido como spoofing, que permite falsificar o número apresentado ao destinatário. Desta forma, uma chamada pode aparentar ter origem num número legítimo, mesmo que tenha sido realizada por terceiros.

Este mecanismo pode ser utilizado em campanhas de chamadas automáticas ou em esquemas de fraude, dificultando a identificação da verdadeira origem da comunicação.

Como devemos agir perante chamadas desconhecidas?

Embora seja compreensível evitar chamadas de números desconhecidos, existem alguns cuidados que ajudam a reduzir os riscos sem perder contactos importantes.

Não fornecer dados pessoais , códigos de autenticação ou informações bancárias durante chamadas inesperadas.

, códigos de autenticação ou informações bancárias durante chamadas inesperadas. Desconfiar de contactos que exigem decisões urgentes ou pagamentos imediatos.

ou pagamentos imediatos. Se alguém afirmar representar um banco ou uma entidade pública , terminar a chamada e contactar a instituição através dos canais oficiais.

, terminar a chamada e contactar a instituição através dos canais oficiais. Utilizar as funcionalidades de identificação , filtragem e bloqueio de chamadas disponíveis no smartphone.

, filtragem e bloqueio de chamadas disponíveis no smartphone. Evitar devolver chamadas internacionais ou de números suspeitos sem verificar previamente a sua origem.

É importante recordar que o número apresentado no ecrã não garante, por si só, a identidade de quem está a ligar.