O mercado de smartphone 5G tem vindo a compor-se ao longo do tempo. E cada vez mais há uma diversidade de marcas a apostar em equipamentos com suporte à rede de quinta geração.

De acordo com as informações, neste segundo trimestre, a grande parte da receita de smartphones 5G, representada por 72%, veio da China. Para além disso, a Huawei continua a ser a marca que mais vende telefones com suporte a esta rede tecnologia.

Esmagadora maioria da receita dos smartphones 5G vem da China

Segundo a Counterpoint Research, no segundo trimestre de 2020 as entregas de smartphones 5G aumentaram. Neste período esses equipamentos corresponderam a 10% das entregas globais de telefones inteligentes.

Nesse mesmo período os smartphones 5G corresponderam a 20% da receita global de smartphones. De todos os países, a China foi quem mais contribuiu para as vendas destes equipamentos com rede de quinta geração. Segundo o apurado, 72% da receita global de telefones com tecnologia 5G veio da China. Para além disso, a maior parte corresponde a smartphones da Huawei.

Também o preço médio de venda do mercado chinês de smartphones aumentou 13% em relação ao ano anterior. No entanto, isso não foi motivo para demover os consumidores da compra.

De acordo com o relatório, no segundo trimestre de 2020 o preço médio de venda (ASP) do mercado global de smartphones aumentou 10% em relação ao ano anterior.

Tal como já aqui falámos, a América Latina foi o único país onde os preço médio de venda caiu em 5%, numa comparação ano a ano. Na América do Norte aumentaram 7%, na Europa 1%, na China 13%, no Médio Oriente e África 3% e na Ásia-Pacífico 11%.

É, no entanto, normal que com a chegada de mais equipamentos 5G, o mercado sofra algumas alterações. Segundo os analistas, até ao final do ano de 2025, os smartphones 5G devem representar 30% da quota do mercado.

