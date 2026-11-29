Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais um momento de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as sete apps de hoje.

As apps dos nossos leitores

Final OBD

A Final OBD é uma aplicação desenvolvida para quem pretende conhecer melhor o estado do seu automóvel e acompanhar diversos parâmetros de funcionamento. Disponível gratuitamente no Google Play e totalmente em português, permite transformar um smartphone numa ferramenta de diagnóstico automóvel, bastando para isso ligar um leitor OBD2 Bluetooth ou Wi-Fi à tomada de diagnóstico do veículo.

Entre as principais funcionalidades está a possibilidade de ler e apagar códigos de avaria, com explicações em linguagem simples para facilitar a sua compreensão. A aplicação permite ainda consultar numerosos parâmetros em tempo real, incluindo dados específicos de cada fabricante, para além dos disponibilizados através do protocolo OBD2 normalizado.

Para quem procura funcionalidades mais avançadas, a Final OBD disponibiliza ferramentas como registo de dados, alarmes para temperaturas fora dos valores normais, telemetria de circuito com informação do veículo e vários circuitos europeus já incluídos. Permite também seguir rotas por GPS enquanto regista os dados da viagem, disponibiliza um modo 4×4 com inclinómetro e, nos veículos elétricos e híbridos, apresenta informação sobre a bateria de alta tensão, incluindo as células e o respetivo estado de saúde.

A aplicação pode ser utilizada gratuitamente, existindo também uma versão Pro, adquirida através de um pagamento único de 39,99 euros. A versão para iPhone encontra-se ainda em processo de revisão pela Apple, não existindo, para já, uma data de lançamento anunciada.

HarpiaScan

O HarpiaScan é uma aplicação gratuita desenvolvida por Hugo Sousa, que permite analisar e monitorizar redes locais. Disponível para Windows e macOS, identifica em poucos segundos os dispositivos ligados à rede, apresenta informação sobre cada equipamento e o respetivo fabricante, e alerta sempre que é detetado um novo dispositivo.

Uma das suas características diferenciadoras é a atribuição de uma pontuação de segurança entre 0 e 100, acompanhada de recomendações para corrigir problemas identificados, como portas abertas, utilização de Telnet ou certificados expirados. A ferramenta permite ainda analisar a qualidade do sinal Wi-Fi, detetar congestionamento de canais e identificar a presença de um segundo servidor DHCP na rede. Todo o processamento é realizado no próprio computador. No Windows, existe também um monitor opcional de SQL Server, em modo de apenas leitura.

O HarpiaScan é totalmente gratuito, não apresenta publicidade nem exige subscrições. Está disponível em português e inglês, embora ainda não tenha assinatura digital, pelo que os sistemas operativos poderão apresentar avisos de segurança durante a instalação.

Ringwyn

O Ringwyn é uma aplicação gratuita e sem publicidade que procura ajudar os utilizadores a identificar possíveis tentativas de burla telefónica. Antes de atender uma chamada, a app apresenta o alerta “Possível burla” quando o número já foi denunciado por outros utilizadores.

A solução foi pensada especialmente para pessoas mais vulneráveis a este tipo de esquemas, como pais e avós, incluindo um Modo Simples, com letras e botões maiores, para facilitar a utilização.

Outra das funcionalidades é o Ringwyn Família, que permite avisar um familiar quando o telemóvel de um pai ou de uma mãe recebe uma chamada suspeita. A aplicação não exige a criação de uma conta nem acede aos contactos do utilizador.

Além disso, os números oficiais de bancos e outras entidades nunca são assinalados, uma vez que podem ser falsificados pelos burlões através de técnicas de spoofing. O Ringwyn já está disponível gratuitamente para Android e iOS, através da Google Play e da App Store.

8-Bit Manager

O 8-Bit Manager é um jogo de gestão de futebol desenvolvido por José Coelho, que recupera o espírito dos clássicos Championship Manager, Elifoot, Football Manager, Premier Manager e Ultimate Soccer Manager, recorrendo a uma estética retro em pixel art de 8 bits.

O jogo disponibiliza oito ligas nacionais, Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Brasil e Indonésia. No modo Carreira, gratuito, cada país conta com quatro divisões de oito clubes e a respetiva taça, com duas equipas a subir e duas a descer de divisão. No modo Campeonato, incluído na versão Premium, são apresentadas competições com dimensões reais, taças nacionais e provas continentais. Os jogos decorrem num estádio em pixel art, com possibilidade de fazer substituições, alterar táticas e recorrer ao VAR.

A versão Premium inclui ainda multijogador local por Wi-Fi para dois jogadores, modo simplificado e um editor completo. Quem quiser experimentar pode fazê-lo através do TestFlight no iPhone, onde o Premium está disponível sem custos durante os testes, ou solicitar acesso à versão Android através do kit de imprensa.

Kalori

A Kalori é uma aplicação desenvolvida por Francisco Pereira, um jovem de 19 anos natural de Leiria, que procura simplificar a gestão da alimentação e do treino de força numa única plataforma. Pensada de raiz para a realidade portuguesa, a app combina ferramentas de nutrição e exercício físico, evitando a necessidade de recorrer a aplicações separadas para acompanhar calorias e organizar os treinos.

Na componente nutricional, permite analisar refeições através de fotografias com recurso a Inteligência Artificial (IA), editar posteriormente as quantidades de cada ingrediente, ler códigos de barras de produtos vendidos nos supermercados portugueses e reconhecer tabelas nutricionais através de OCR, diretamente no dispositivo.

Na vertente do treino, a Kalori permite gerar planos estruturados, incluindo modalidades como Full Body, Upper/Lower e Push Pull Legs. Também é possível importar fichas de treino de ginásios ou Personal Trainers através de uma fotografia ou de um PDF, com a possibilidade de substituir exercícios quando determinado equipamento está ocupado.

O projeto disponibiliza ainda ferramentas web gratuitas e sem necessidade de registo, incluindo uma calculadora de macronutrientes e um gerador de planos de treino com cálculo de 1RM e progressão ao longo de quatro semanas.

Ramo

O Ramo é uma aplicação nativa para macOS, desenvolvida em Swift pelo programador independente português David Beleza. O nome deriva da palavra portuguesa “ramo”, numa referência às branches do Git, e a ferramenta foi criada para tornar a gestão de repositórios mais visual e segura.

Entre as funcionalidades de destaque está um histórico de Undo de 30 dias, que permite pré-visualizar o estado exato de um repositório antes de recuperar operações como rebases ou resets. Também é possível executar operações de merge e rebase através de gestos de arrastar e largar branches, com apresentação do resultado no grafo e deteção de conflitos antes de qualquer alteração aos ficheiros.

A aplicação inclui ainda uma ferramenta visual de resolução de conflitos, com um editor de três painéis para código e comparação de imagens. No campo da privacidade, o Ramo não utiliza telemetria nem exige subscrições, funcionando através de um pagamento único. Disponibiliza também suporte opcional para assistentes de IA, incluindo Claude, ChatGPT e Gemini, sejam locais ou através de serviços próprios.

Por ocasião do lançamento, a aplicação está disponível com 60% de desconto, ficando por 13,60 euros em vez dos habituais 34 euros, mediante a utilização do código RAMO60.

Creature Vending Machine

Creature Vending Machine é um jogo desenvolvido de forma independente pelo português Diogo Araújo, sob a marca Specimen Game Lab, que acaba de chegar à Google Play. A aventura decorre num laboratório com uma estética steampunk, onde o jogador recebe criaturas de uma máquina e tem de investigar as combinações de alimentação e habitat necessárias para descobrir novas espécies. É possível registar descobertas e criar novas criaturas recorrendo a fusões.

A componente estratégica está presente em toda a experiência: o jogador dispõe de apenas 100 Lab Cycles e de créditos limitados para realizar as suas experiências, pelo que cada decisão pode ser importante para alcançar o objetivo final.

O jogo é gratuito para experimentar e disponibiliza uma única compra opcional para desbloquear permanentemente a versão completa. O jogo não inclui publicidade nem subscrições. O criador revela ainda que parte das imagens e animações foi produzida com assistência de IA generativa.

Creature Vending Machine

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