Rubrica: as apps desenvolvidas pelos nossos leitores [141]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais um momento de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as seis apps de hoje.

As apps dos nossos leitores

Cena

A Cena é uma aplicação portuguesa que permite acompanhar séries e filmes, tendo surgido também como resposta ao encerramento do TV Time, em julho, uma plataforma que acumulou 26 milhões de instalações. Segundo contado pelo Carlos, o objetivo é oferecer uma alternativa sustentável e gratuita, garantindo que funcionalidades essenciais, como o registo de episódios vistos, permanecem gratuitas para sempre.

Entre as funcionalidades disponíveis destaca-se o Vemos juntos, que permite acompanhar em que episódio está cada pessoa, evitando que alguém fique para trás. A aplicação inclui ainda um escudo anti-spoilers, sugestões de compatibilidade de gostos e a possibilidade de importar bibliotecas do TV Time e do Trakt.

A Cena aposta ainda numa gestão eficiente dos recursos para manter os custos de funcionamento reduzidos. Os utilizadores podem ainda exportar os seus dados gratuitamente, garantindo maior controlo sobre a sua informação. A aplicação está disponível gratuitamente para Android e encontra-se em português de Portugal.

Motoland

A Motoland é uma aplicação portuguesa pensada para reunir num único espaço várias ferramentas úteis para quem anda de mota. Disponível para iPhone, Android e também através da web, a plataforma pretende concentrar funcionalidades que habitualmente estão dispersas por sites de classificados, grupos de Facebook e fóruns.

Entre as principais funcionalidades está uma área de compra e venda de motas, com preenchimento automático das fichas técnicas através de um catálogo com mais de 18 mil modelos. A aplicação disponibiliza ainda uma garagem digital, com planos de manutenção e avisos, bem como a possibilidade de organizar passeios, criar grupos e consultar mapas de percursos.

A Motoland inclui também uma área dedicada a serviços e oficinas, além de um fórum para a comunidade de motociclistas. A plataforma está disponível em sete idiomas e foi lançada em junho, contando já com “perto de 500 utilizadores”, de acordo com o fundador, Ricardo Oliveira.

Decantis

A Decantis é uma aplicação portuguesa desenvolvida pela WeLove Studios, um estúdio independente de Espinho, e está disponível na App Store desde 5 de novembro. Pensada para os apreciadores de vinho, permite escrever o nome de um vinho ou fotografar o rótulo para obter, em poucos segundos, recomendações sobre o momento ideal para o consumir, a necessidade e o tempo de decantação ou arejamento, a temperatura de serviço e os pratos com que melhor combina. Cada recomendação inclui também a respetiva justificação e as fontes utilizadas.

Um dos aspetos diferenciadores está na forma como utiliza a Inteligência Artificial (IA). Esta serve apenas para ler e identificar o rótulo, enquanto as recomendações são produzidas por um motor de regras próprio, desenvolvido com base em informação de produtores, comissões vitivinícolas regionais, sommeliers e literatura técnica. Quando existem dúvidas sobre a casta ou a colheita, a aplicação pede esclarecimentos em vez de arriscar uma resposta.

A Decantis foi pensada para acompanhar jantares e provas de vinhos, permitindo criar relógios individuais para cada garrafa, acompanhar os tempos de serviço no ecrã bloqueado e partilhar a mesa com os convidados através de um link. Inclui ainda provas às cegas, uma garrafeira digital com a janela de consumo de cada vinho e a possibilidade de fotografar cartas de vinhos de restaurantes para ajudar na escolha.

A app integra a Siri, widgets e sincronização através do iCloud. Está disponível em português, inglês, espanhol, francês e italiano, é gratuita, não tem anúncios e não vende dados dos utilizadores.

Existe ainda a possibilidade de assinatura, a Decantis+, por 19,99 euros por ano ou 2,99 euros por mês, com duas semanas de utilização gratuita, que acrescenta funcionalidades como uma garrafeira ilimitada e ferramentas avançadas de planeamento do consumo.

PAROU

A PAROU é uma aplicação gratuita portuguesa, desenvolvida por Dinis Sousa, que permite consultar horários e informação em tempo real dos transportes públicos em Portugal. A plataforma funciona diretamente no browser, sem necessidade de instalar qualquer aplicação, e facilita a consulta de informação sobre linhas e paragens.

Uma das informações partilhadas pelo seu criador está relacionada com a origem dos visitantes. Entre 1 e 11 de novembro, a PAROU registou 4921 visitas, das quais 3380 (69%) chegaram através de ligações presentes em respostas do ChatGPT. Em contrapartida, todos os motores de pesquisa juntos representaram apenas 200 visitas, cerca de 4,1% do total.

Aparentemente, os utilizadores chegam a páginas específicas de linhas e paragens, sugerindo pesquisas muito concretas, como saber quando passa o próximo autocarro de determinada linha. Os dados foram recolhidos através de estatísticas próprias, sem recurso a cookies, excluindo robôs e testes.

KoKo

A KoKo é uma aplicação desenvolvida por Tom, um programador independente francês, dedicada à aprendizagem de vocabulário através do iPhone. A app disponibiliza mais de 6000 palavras, organizadas em 38 temas do quotidiano e distribuídas por mais de 30 idiomas. Está totalmente traduzida para português, facilitando a utilização por quem pretende aprender ou melhorar uma língua estrangeira.

Uma das funcionalidades em destaque é o sistema de repetição espaçada, que organiza seis revisões ao longo do tempo, desde o dia seguinte à aprendizagem até quatro meses depois. O objetivo é ajudar a memorizar novas palavras e reforçar o vocabulário de forma progressiva.

A KoKo inclui ainda widgets para acompanhar a aprendizagem, funciona sem ligação à Internet e não exige a criação de uma conta. Também não apresenta publicidade. A aplicação é gratuita e disponibiliza um tema aberto, sendo os restantes conteúdos acessíveis através de uma subscrição.

Mudar Tom e Velocidade

O Mudar Tom e Velocidade é uma aplicação desenvolvida por Felice Marra, pensada para músicos que pretendem estudar músicas, praticar solos ou adaptar canções à sua voz. A ferramenta permite alterar o tom e a velocidade de reprodução de forma independente, possibilitando, por exemplo, abrandar um solo rápido sem modificar a afinação ou transpor uma música sem alterar o andamento.

Entre as funcionalidades disponíveis está a transposição até 24 semitons, para cima ou para baixo, com ajuste fino em cents, e o controlo da velocidade entre 25% e 400%. A aplicação inclui ainda deteção automática do tom e dos BPM, criação de loops A-B diretamente na forma de onda, equalizador de 10 bandas e uma opção para reduzir a voz.

A app Mudar Tom e Velocidade permite também exportar os resultados em formatos M4A e WAV, é gratuita, não apresenta publicidade, não exige a criação de uma conta e funciona sem ligação à Internet. Segundo o seu criador, não recolhe quaisquer dados dos utilizadores.

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