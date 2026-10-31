Rubrica: as apps desenvolvidas pelos nossos leitores [139]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais um momento de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as quatro apps de hoje.

As apps dos nossos leitores

Take01

A HOP Design, um estúdio de design sediado em Cascais, lançou a Take01, uma aplicação de teleponto destinada a quem grava vídeos a falar diretamente para a câmara, nomeadamente criadores de conteúdo, professores, formadores e empreendedores.

Desenvolvida de raiz a pensar no formato dobrável do iPhone Duo, a aplicação procura simplificar a gravação de vídeos, permitindo acompanhar um guião sem perder o contacto visual com a câmara. No iPhone Duo, a Take01 tira partido da abertura do equipamento em formato de livro, apresentando o guião no ecrã exterior, junto à lente, enquanto o ecrã interior disponibiliza uma visualização ampliada da imagem.

Entre as funcionalidades destacam-se o acompanhamento automático do texto através da voz, os comandos vocais “Go” e “Cut” para iniciar e terminar a gravação e a geração de legendas diretamente a partir do guião, reduzindo os erros na transcrição de nomes e outros termos específicos.

Apesar de ter sido concebida para explorar as características do iPhone Duo, a Take01 é compatível com qualquer iPhone. A aplicação custa 1,99 euros, através de um pagamento único, e não exige a criação de uma conta. Segundo os responsáveis pelo projeto, todo o processamento é realizado localmente no dispositivo, sem envio de dados para servidores externos, numa abordagem que privilegia a privacidade dos utilizadores.

NoMetro

Quem utiliza diariamente o Metro de Lisboa sabe que nem sempre é fácil perceber quanto tempo falta para a chegada do próximo metro. Por isso, Guilherme Urbano criou o NoMetro, um projeto independente que promete tornar as viagens mais simples e previsíveis.

Disponível gratuitamente, permite consultar os tempos de chegada do metro em tempo real, com informação apresentada ao segundo e acesso às estações através da geolocalização ou da seleção da linha.

A plataforma aposta numa experiência rápida e intuitiva, sem publicidade, e integra ainda um sistema inteligente de alertas que deteta automaticamente atrasos, greves e outros condicionamentos na rede. O serviço pode ser utilizado diretamente no browser do smartphone, estando também disponível numa versão para iOS.

Mobilidade Coimbra

No seguimento da app anterior, esta foi criada para quem utiliza os transportes públicos na região de Coimbra. Chama-se Mobilidade Coimbra e foi desenvolvida por João Simões, com o objetivo de simplificar o acesso à informação sobre as diferentes opções de mobilidade.

Disponível para Android, a aplicação gratuita reúne informações sobre os transportes públicos de toda a região de Coimbra, incluindo transportes intermunicipais, Metro e transportes urbanos.

Entre as funcionalidades disponíveis, destacam-se a consulta de tarifários, um mapa com a localização das paragens e a possibilidade de guardar trajetos ou paragens favoritas, facilitando o acesso à informação mais relevante para cada utilizador. Além disso, é possível consultar rapidamente os favoritos, sem necessidade de abrir a aplicação, através de um widget.

Sofio: Toddler Learning Games

De nome Sofio, trata-se de uma aplicação educativa para iPhone e iPad que permite às crianças explorar imagens, reconhecer objetos e aprender novas palavras através de gravações feitas pelos próprios pais. O projeto foi desenvolvido por Ricardo, um português a viver nos Países Baixos, que procurou criar uma ferramenta interativa para a filha, combinando a aprendizagem com a familiaridade da voz dos familiares.

A aplicação permite que um adulto grave os nomes dos objetos e pequenas pistas sonoras, que são posteriormente utilizadas em diferentes atividades. As crianças podem tocar nas imagens para ouvir as gravações ou identificar determinados elementos a partir de perguntas.

Disponível para dispositivos iOS e iPadOS, a app Sofio apresenta uma interface em inglês, embora as gravações possam ser feitas em português ou noutras línguas.

A aplicação disponibiliza gratuitamente os conteúdos relacionados com a quinta e os veículos, sendo possível adquirir outros conjuntos temáticos através de compras únicas. O serviço não inclui publicidade nem subscrições, procurando oferecer uma experiência simples e sem interrupções comerciais.

O que achou destas aplicações?

Caso queira ver a sua aplicação divulgada no Pplware, envie-nos a informação para divulga_apps@pplware.com.