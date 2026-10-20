Rubrica: as apps desenvolvidas pelos nossos leitores [138]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais um momento de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as quatro apps de hoje.

As apps dos nossos leitores

9bot

O 9bot é uma ferramenta web brasileira dedicada à gestão de grupos de WhatsApp, que permite automatizar algumas tarefas relacionadas com a distribuição de conteúdos, simplificando o processo. Entre as funcionalidades já disponíveis destaca-se a possibilidade de partilhar artigos através de feeds RSS, facilitando a divulgação de publicações junto de comunidades.

Através da consulta do feed RSS de um site, o 9bot envia automaticamente os links dos artigos para os grupos de WhatsApp selecionados, respeitando um intervalo de tempo definido pelo administrador. Desta forma, os responsáveis pelos grupos podem estabelecer a frequência com que os conteúdos são distribuídos.

Para experimentar esta funcionalidade, os responsáveis por uma publicação podem utilizar o seu próprio feed RSS e criar um grupo de teste, no qual conseguem verificar a frequência das mensagens e os links recebidos.

JAVAQUI

Desenvolvida por Sérgio Rodrigues, a JAVAQUI é uma aplicação portuguesa e gratuita que permite registar e consultar avistamentos de javalis em Portugal e Espanha. Pensada para condutores, caminhantes, praticantes de BTT, agricultores e caçadores, a plataforma pretende ajudar a identificar zonas onde estes animais foram recentemente observados, contribuindo para uma maior segurança nas estradas e nos espaços rurais.

A aplicação apresenta um mapa atualizado com os registos da comunidade, permitindo assinalar javalis, pegadas, fossadas, espojadouros e zonas de carvalhos. Por forma a garantir que os registos são feitos no terreno, apenas é possível adicionar uma marca até 300 metros da localização real do utilizador. A JAVAQUI também envia notificações quando surge um novo registo num raio de dois quilómetros, distância que pode ser configurada.

Os caçadores podem confirmar avistamentos e registar abates através de fotografias verificadas automaticamente com recurso a Inteligência Artificial (IA), sendo estes registos visíveis apenas para outros caçadores.

Entre as funcionalidades adicionais encontram-se um botão SOS, que permite enviar pedidos de ajuda a utilizadores próximos, um sistema de conversação em grupo e mensagens privadas com pessoas num raio de cinco quilómetros. A aplicação disponibiliza ainda dados de temperatura e humidade da estação do IPMA mais próxima e um guia para identificar sinais da presença de javalis. Existem três perfis de utilização:

Visitante, que permite consultar o mapa sem registo; Membro, para adicionar avistamentos; Caçador, para confirmar registos e assinalar abates.

Em termos de privacidade, apenas são apresentados o primeiro nome e a inicial do apelido, existindo também a possibilidade de permanecer invisível no mapa.

Disponível em português, inglês, espanhol e francês, a JAVAQUI está otimizado para iOS e Android, diretamente através do navegador, podendo ser instalada no ecrã principal do telemóvel sem recorrer às lojas de aplicações.

MyFitnessClient

A MyFitnessClient é uma plataforma portuguesa desenvolvida por quatro amigos de Amarante, todos com 22 anos, que pretende simplificar o trabalho de personal trainers e nutricionistas. Criada por Vasco Correia, Ricardo Pinto, Ricardo Pereira e Tiago Ribeiro, a aplicação nasceu das dificuldades relatadas por profissionais da área do fitness, que consideravam as soluções existentes limitadas e dispendiosas.

Desenvolvido sem investimento externo, o projeto já ultrapassou os 2400 utilizadores, com a equipa a admitir sentir “um interesse crescente”.

A plataforma reúne 12 módulos que permitem gerir, num único espaço, o treino, a nutrição, as avaliações físicas, a evolução dos clientes, a comunicação e os pagamentos.

Na área do treino , disponibiliza mais de 5600 exercícios com vídeo, permitindo também criar exercícios personalizados.

, disponibiliza mais de 5600 exercícios com vídeo, permitindo também criar exercícios personalizados. No módulo de nutrição, inclui planos alimentares, uma base de dados de alimentos, leitura de códigos de barras, diário alimentar e listas de compras automáticas.

Os profissionais podem ainda acompanhar a evolução dos clientes através de gráficos de peso e fotografias de progresso.

Entre as restantes funcionalidades destacam-se a integração com o Google Calendar, a gestão de equipas, os pagamentos integrados e a criação de cursos que permitem aos profissionais rentabilizar os seus conhecimentos. A aplicação destinada aos clientes pode ser personalizada com o logótipo e as cores de cada profissional.

A equipa disponibiliza migração gratuita para quem utiliza outras plataformas e aposta no desenvolvimento contínuo de funcionalidades com base nas sugestões dos utilizadores.

Com planos para integrar novas ferramentas de IA e desenvolver soluções destinadas a ginásios e empresas, a MyFitnessClient está também a preparar parcerias com instituições de ensino. O objetivo é oferecer 12 meses de acesso gratuito a estudantes de desporto e nutrição, ajudando-os a iniciar a atividade profissional sem custos com a plataforma.

Nursling

Desenvolvida por David Ferreira, um programador de Aveiro, a Nursling é uma aplicação para iPhone e Android que ajuda os pais a acompanhar a alimentação dos bebés. A ideia surgiu de uma necessidade pessoal do criador, que procurava uma forma simples e prática de registar as mamadas da sua filha, facilitando a organização das rotinas familiares.

A aplicação permite registar mamadas e biberões, consultar rapidamente a última alimentação e verificar qual foi o lado utilizado na última mamada. A interface foi pensada para uma utilização simples, mesmo com o bebé ao colo, evitando processos complicados e permitindo aceder às informações essenciais em poucos segundos.

Uma das características da Nursling é a aposta na privacidade e na simplicidade. Não exige a criação de uma conta, não apresenta publicidade e mantém os dados guardados no próprio dispositivo. Os primeiros 50 registos são gratuitos e, a partir daí, os utilizadores podem desbloquear registos ilimitados através de uma compra única, sem necessidade de subscrições.

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