O que significam os fantasmas que aparecem no mapa do Waze?

Se utiliza o Waze como GPS, é provável que já se tenha deparado com uns fantasmas no seu mapa. Mas alguma vez se perguntou o que são? É importante conhecer o seu design para estar atento a eles? Podem ser desativados? Desmistificamos tudo.

Fantasmas coloridos no Waze: o que são?

O Waze está cheio de símbolos e todos têm um objetivo claro: informar sobre um perigo, um aviso ou algo que está a acontecer na estrada. Se virmos um cone de trânsito, é fácil perceber que pode haver obras na estrada, tal como é fácil identificar a cara de um polícia ou um radar de trânsito. Mas o que são os fantasmas coloridos?

São, pura e simplesmente, outros utilizadores do Waze que se registaram na plataforma. A aplicação chama-lhes Wazers e mostra-os no mapa com o símbolo de um fantasma que eles próprios escolheram quando criaram o seu perfil.

Não há uma razão clara para o porquê de eles aparecerem no seu mapa, a plataforma quer simplesmente que saiba que um Wazer passou por ali recentemente. Estes pequenos ícones estão sempre parados para preservar a localização do utilizador, caso contrário poderiam ser seguidos no mapa.

O que é que se pode fazer com eles?

Se clicar num destes fantasmas, pode ver o ícone personalizado, há quantos anos está no Waze, a sua velocidade média, e os pontos acumulados por esse utilizador. Mas o que são estes pontos? Bem, os utilizadores que se registam na aplicação ganham pontos por atingirem diferentes objetivos.

Estes podem ir desde completar alguns quilómetros no percurso até identificar corretamente 10 acidentes de viação ou radares móveis. Cada um destes objetivos dá-lhe pontos, que são adicionados ao seu perfil.

Estes, para além de aparecerem quando alguém toca no seu fantasma, também servem para subir de nível e refletem-se no ícone do seu perfil.

Desta forma, se vir um fantasma com uma coroa no seu percurso - independentemente do design do ícone - pode saber que tem o nível máximo. Esta funcionalidade é social e para criar comunidade, mas não é necessário interagir com ela.

Como remover os fantasmas do Waze

De facto, é possível remover todos estes símbolos das suas viagens. Para isso:

1. Vá ao seu perfil.

2. Clique em "Definições".

3. Aqui, clique em "Mapa".

4. Finalmente, desative a opção "Mostrar outros Wazers".

E pronto, com estes simples passos pode ter uma visão limpa do mapa, concentrar-se na condução e prestar mais atenção aos avisos importantes.

