YouTube quer ser o novo Facebook? Plataforma está a preparar uma revolução!

O código da versão mais recente da aplicação do YouTube para Android aponta para uma experiência que se assemelha mais a uma rede social do que a uma plataforma de vídeo.

O YouTube foi testando funcionalidades sociais ao longo dos anos, mas, agora, há indícios de uma abordagem mais ambiciosa. De acordo com o Android Authority, que analisou a versão 21.44.534 da aplicação para Android, existem no código elementos de uma experiência chamada Tamba, que inclui seguidores, mensagens diretas, conversas de grupo e publicações próprias.

Apesar de a informação resultar de uma análise ao código da aplicação e não de um anúncio oficial da empresa, as novidades apontam para um revolução.

Uma aplicação à parte

O logótipo encontrado mostra a palavra Tamba em letras grossas, ao lado de uma forma rabiscada com um botão de play recortado no centro. Esse mesmo símbolo surge isolado noutro ícone, que poderá vir a servir de ícone da aplicação.

A experiência parece ter ainda um conjunto próprio de ícones com aspeto desenhado à mão, que inclui início, pesquisa, criar, câmara, caixa de entrada, conversa, autocolantes, microfone e adicionar pessoa. Há também referências a ícones de coroa, cadeado, marcador com cadeado e comando de jogos, embora as imagens correspondentes ainda não estejam presentes. No conjunto, a navegação sugerida aproxima-se mais da do Instagram do que da do YouTube.

O logótipo está associado ao nome de pacote “com.google.android.youtube.sandbox”, que o código da aplicação trata como uma app separada, com os seus próprios fornecedores de sugestões de pesquisa e de ficheiros. Foram também identificados os identificadores de cliente “ANDROID_SANDBOX” e “IOS_SANDBOX”, o que sugere que a Google poderá estar a preparar versões para Android e para iPhone, além de referências a uma página de boas-vindas (em inglês, onboarding) e a uma página de atividade.

O que poderá vir a oferecer

O código inclui dezenas de tipos de notificação típicos de uma rede social. Os utilizadores poderão seguir-se uns aos outros, enviar e aprovar pedidos para seguir e trocar mensagens, fotografias e vídeos, tanto em conversas individuais como em grupo. Existem também textos para corações em publicações, Shorts e comentários, bem como para respostas que podem incluir notas de voz ou um Short.

Entre as strings identificadas pelo Android Authority, destacam-se as seguintes:

com.google.android.youtube.sandbox ANDROID_SANDBOX IOS_SANDBOX FEsandbox_onboarding FEsandbox_activity_page SANDBOX_POST SANDBOX_SHORT SANDBOX_SAVED NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_NEW_FOLLOWER NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_FOLLOW_REQUEST NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_FOLLOW_REQUEST_APPROVED NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_PREONBOARD_NEW_FOLLOWER NOTIFICATION_TYPE_DIRECT_TEXT_MESSAGE_SANDBOX NOTIFICATION_TYPE_GROUP_CHAT_USER_ADDED_SANDBOX NOTIFICATION_TYPE_MESSAGE_REQUEST_ACCEPTED_SANDBOX NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_POST_HEARTS NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_POST_COMMENT_REPLY_OWNER_WITH_VOICE NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_VIDEO_COMMENT_REPLY_OWNER_WITH_SHORT NOTIFICATION_TYPE_SANDBOX_MINI_APP_COMMENT_HEARTED REEL_WATCH_ENDPOINT_SOURCE_PROJECT_SANDBOX_CHAT REEL_WATCH_ENDPOINT_SOURCE_PROJECT_SANDBOX_PIVOT_BAR

Além disso, os textos relativos a pedidos para seguir sugerem a possibilidade de perfis privados, algo que o YouTube não oferece atualmente, e a string “PREONBOARD_NEW_FOLLOWER” sugere que poderá ser possível seguir alguém antes de essa pessoa se ter registado. Outras referências apontam para a reprodução de Shorts dentro das conversas e na barra de navegação inferior, e designam o esforço como “Project Sandbox”. Quanto à menção a uma “mini app”, o significado ainda não é claro.

Entretanto, uma vez que o termo “sandbox” designa, em software, um espaço isolado para testes sem afetar o produto principal, e os ícones personalizados estão identificados como “experimentais” no código, a Tamba poderá ser um ambiente de teste, eventualmente limitado a um grupo restrito de utilizadores, e não um produto destinado a um lançamento alargado.

Por outro lado, não parece tratar-se de uma simples versão interna de testes do YouTube, uma vez que o código refere um pacote distinto para esse fim, e a Tamba apresenta funcionalidades que a aplicação principal não tem, bem como textos para receber novos utilizadores.

Como em qualquer análise deste tipo, nada garante que o que foi encontrado venha a ser lançado, mas importa estar atento, porque poderá mudar radicalmente o YouTube que conhecemos.