X está a testar uma ferramenta de videoconferência para fazer frente ao Teams

O X, de Elon Musk, já declarou que o seu objetivo é competir com o LinkedIn no que se refere a anúncios de emprego e com o PayPal no que se refere a pagamentos. Agora, quer fazer frente a empresas como o Zoom, o Google Meet e o Microsoft Teams com uma ferramenta de videoconferência.

Ferramenta teve um forte feedback inicial

Chris Park, um dos funcionários do X, publicou na semana passada que a empresa realizou a sua primeira conferência interna através da ferramenta. Park afirmou que o feedback inicial da equipa foi forte e que a empresa irá provavelmente trabalhar em funcionalidades como a capacidade de fixar oradores e uma melhor notificação para indicar as pessoas que entram ou saem.

Elon Musk, proprietário do X, respondeu ao post com um emoji de fogo, que é a coisa mais próxima de uma confirmação oficial.

Um investigador de aplicações, conhecido como P4mui na plataforma, mostrou que os utilizadores poderão criar novas reuniões diretamente a partir da aplicação iOS, instantaneamente ou agendadas para mais tarde, à semelhança de outras ferramentas de conferência online.

Vous allez également pouvoir créer une conférence en cherchant l’option par ici sur iOS — X 10.56



E não acaba por aqui...

Outro investigador da aplicação, Nima Owji, salientou que a funcionalidade de conferência pode permitir que os anfitriões definam um código único para cada reunião, que os participantes têm de introduzir ao entrar.

Tal como acontece com muitas das funcionalidades das plataformas detidas por Musk, a função de conferência ainda não tem uma data de lançamento ou um plano de implementação claros.

É de salientar que o X já permite a transmissão de vídeo em direto através do seu produto Spaces. Ferramentas como o Zoom e o Google Meet permitem aos utilizadores alternar entre a videoconferência e o streaming. Por isso, não será surpreendente se o X fundir os dois produtos.

Também vale a pena acompanhar de perto a forma como a plataforma vai lançar a funcionalidade. No início deste ano, quando o X lançou a funcionalidade de chamadas, a rede social ativou-a por predefinição para todos. Além disso, houve problemas de privacidade, como a ausência de proteção contra a máscara de endereços IP por defeito.

