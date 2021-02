WhatsApp: Saiba como reagir se vir a sua conta hackeada

Apesar de toda a polémica em torno do WhatsApp, a verdade é que não deixou de ser uma das aplicações de mensagens mais usadas. Contudo, estando a conta associada ao contacto telefónico e à consequente privacidade do utilizador, é importante mantê-la segura.

Aqui, explicar-lhe-emos, não só como não cair em possíveis fraudes, mas também como pode resolver o problema, se acontecer.

Sendo o WhatsApp utilizado por milhões de pessoas em todo o mundo, é natural que seja um alvo fácil para possíveis hackers. Aliás, nos últimos tempos, tem sido registado um aumento exponencial de contas roubadas.

Assim sendo, ainda que mais valha preveni-lo, vamos ensiná-lo também a remediar possíveis fraudes de que possa vir a ser alvo.

WhatsApp: Um utilizador prevenido vale por dois

Conforme sabe, para que alguém se torne utilizador do WhatsApp, basta apenas possuir um smartphone com ligação à Internet e um número de telemóvel que possa ser associado a uma conta.

Então, aquando a criação da conta, é enviado um código via SMS para o contacto fornecido, que serve como uma forma de autenticar a identidade do utilizador, bem como o próprio contacto. Só assim é possível iniciar uma sessão no WhatsApp.

Portanto, um dos métodos mais utilizados para roubar contas do WhatsApp recorre exatamente a esse código. Ou seja, o hacker arranja uma forma de o utilizador lhe enviar o código, após solicitá-lo por mensagem. Por exemplo, enviando um SMS que contenha assuntos como o possível bloqueio da conta, a autenticação do utilizador, ou o relato de atividade suspeita na conta.

De realçar que nenhuma destas questões é resolvida via SMS, através do envio do código para um número desconhecido. Afinal, trata-se de um código de 6 dígitos que é pessoal e intransmissível.

Uma vez que o WhatsApp não recorre a este método, sempre que receber uma mensagem deste género, deve ignorá-la.

Para todo o problema surge uma solução

Primeiramente, deve ativar a verificação de dois passos, como ensinamos aqui, após instalar o WhatsApp de uma fonte segura e oficial, como a Play Store, a App Store, ou o site oficial da aplicação. Isto, para que, no caso de a sua conta ser roubada, o responsável não tenha acesso às suas conversas.

Depois, apesar do ideal ser não partilhar o código de 6 dígitos com terceiros, se o tiver feito, pode resolver o problema.

Assim que o hacker aceder à sua conta, receberá uma notificação no seu telemóvel a informar que o contacto foi associado a outro smartphone. Então, deve clicar em Verificar e, no passo seguinte, em Concordar e Continuar. Depois, ser-lhe-á solicitado o número de telefone, que deve confirmar como o correto, de forma a gerar o pedido de um novo código de 6 dígitos enviado via SMS.

De realçar que o código de 6 dígitos não é solicitado por mensagem e não deve, por isso, enviá-lo a terceiros.

Leia também: